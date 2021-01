Non vince più il Frosinone, per fortuna che ogni volta trova o l'esperienza per uscire imbattuta (vedi Vicenza) o l'ardore per rimontare... L'aveva fatto con il Pordenone, lo ha rifatto ieri con la Reggina. Finisce 1-1 il match valido per l'ultima di andata della Serie B tra i canarini di mister Nesta e gli amaranto di Baroni.

IL TABELLINO

FROSINONE-REGGINA 1-1

Marcatori: 29′ Folorunsho (R), 85′ rig. Tabanelli (F).

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo (46′ Tribuzzi), Szyminski; Salvi, Rohden, Carraro (81′ Tabanelli), Maiello (61′ Boloca), Zampano; Parzysek (46′ Kastanos), Novakovich. A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Capuano, Curado, Gori, Beghetto, D'Elia, Vitale. Allenatore: Nesta.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas (46′ Plizzari); Lakicevic, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig (78′ Faty); Micovschi (78′ Liotti), Folorunsho, Situm; Ménez. A disposizione: Guarna, Dalle Mura, Delprato, Rechichi, Rossi, Stavropoulos, Bellomo, Denis, Domanico. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Marco Serra di Torino (Francesco Fiore di Barletta e Robert Avalos di Legnano). Quarto ufficiale: Daniele Paterna di Teramo.

Note – Ammoniti: Szyminski (F), Crisetig (R), Rohden (F), Menez (R), Zampano (F), Di Chiara (R), Lakicevic (R). Calci d'angolo: 8-4. Recupero: 1'pt; 5'st.

Si dividono la posta in palio Frosinone Reggina con un gol per tempo. Ma anche con una prestazione per tempo. Meglio gli ospiti nei primi 45', meglio i ciociari nei secondi. Imbriglia bene la mediana frusinate il tecnico Baroni che schiera un modulo molto elastico dove Menez dovrebbe essere il centravanti, ma è di fatto un falso nueve, che viene incontro per smistare o si prende la sua mattonella per sfornare assist. Pericolosi i reggini due volte con Di Chiara, conclusione dal limite prima e punizione a giro poi, neutralizzate da Bardi. Che al 28' però è costretto a raccogliere in fondo al sacco il pallone calciato da Folorunsho assistito (manco a dirlo) dal francese che gli serve una sfera con il contagiri nello stretto.

Nella ripresa Nesta cambia qualcosa, via Parziszek (l'esperimento con due centravanti di peso non riesce nemmeno stavolta), dentro Tribuzzi, albero di Natale con Rohden ed il sopracitato subentrato giocatore quasi al fianco dell'americano. La pressione cresce con il passere dei minuti, ma è quando entrano anche Boloca e Kastanos che il Frosinone comincia a stazionare regolarmente nei pressi e dentro l'area reggina. Ci provano prima Rohden, murato dA "Folo", poi è Plizzari (entrato al posto dell'infortunato Nicolas) che compie almeno due parate decisive. A sette minuti dal novantesimo l'episodio che porta al pareggio, su una percussione dello svedese Rohden, fallo di Lakicevic e rigore. Dal dischetto Tabanelli spiazza l'estremo difensore ospite con un cucchiaio. Ultimi assalti del Frosinone che però ha poca fortuna con un colpo di testa di Novakovich fuori misura e Tribuzzi che in scivolata non arriva alla conclusione...

Il Frosinone staziona ora al decimo posto (ma ha una gara da recuperare, a Pisa), sorpassato dal Venezia. Occorrerà una grande rincorsa per rientrare a pieno titolo nella zona playffo, soprattutto nelle posizioni che contano di più...