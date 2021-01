Il campionato Primavera 2 riparte per il Frosinone con un buon pareggio interno a reti in bianco contro il quotato Napoli. Partono meglio gli ospiti che al 4' creano il primo pericolo in area dei giallazzurri. Ma i ragazzi di Marsella ribattono colpo su colpo e alla mezz'ora costruiscono una bella palla gol. Coccia in slalom supera un paio di avversari e calcia dal limite trovando la grande risposta di Idasiak Hubert. i complicati. Il finale di primo tempo è ancora di marca canarina che per due volte con Vitalucci fa correre dei brividi alla retroguardia avversaria. La ripresa si gioca sulla falsa riga della prima frazione di gioco con le due squadre che provano in più occasioni a superarsi, ma senza riuscire nell'intento. E così alla fine arriva un giusto risultato di parità. Dopodomani la Primavera dei ciociari tornerà di nuovo in campo per ospitare (ore 11) a Ferentino la Spal per la gara unica del secondo turno di Coppa Italia.

Il tabellino

FROSINONE (3-5-2): Trovato; Nigro, Santarpia, Bracaglia; Maugeri, Selvini (39' st De Julis), Bruno, Peres, Coccia; Vitalucci, Orlandi (33' st Jirillo). A disp.: Palmisani, Pacetti, Potenziani, Maestrelli, De Blasio, Battisti, D'Agostino. All.: Marsella.

NAPOLI (4-3-3): Idasiuak Hubert, Costanzo, Romano, Virgilio (26' st Cataldi), D'Onofrio, Guarino, Amoah (14' st Potenza), Sami, Ambrosino Di Brutt (40' st D'Agostino), Iaccarino, Vergara (14' st Furina). A disp.: Pinto, Umile, Barba, Spedalieri, Nzila Goma. All.: Cascione.