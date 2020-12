BARDI 6

Per tutto l'arco della gara non viene praticamente mai chiamato all'opera in maniera particolare

SALVI 6,5

L'assenza improvvisa di Brighenti costringe Nesta ad arretrare il raggio d'azione dell'ex Cittadella. E anche questa volta nei tre di difesa se la cava comunque bene

SZYMINSKI 6,5

Djuric è un cliente a dir poco scomodo alla luce della sua stazza fisica. Ciononostante il polacco non lo soffre praticamente mai, lasciandogli davvero pochi palloni giocabili e tutti lontano dall'area di rigore

CURADO 6,5

Altra prestazione oltre la sufficienza per l'argentino. Tiene bene la posizione e quando viene chiamato a costruire gioco riesce a farlo con dimestichezza

ZAMPANO 6

Corre tanto, ma a volte a vuoto. L'impegno non gli manca di certo ma dovrebbe riuscire a dare più qualità ad almeno qualcuna delle sue tante giocate

ROHDEN 6,5

Vero che fallisce alcune occasioni importanti, ma intanto è sempre al posto giusto nel momento giusto grazie a movimenti e inserimenti perfetti. Sfortunato quando dopo un grande stop in corsa arriva davanti a Belec e lo supera con un bel tiro che, però, batte sulla traversa e torna in campo

CARRARO 6,5

Nesta gli da fiducia per la seconda partita di fila consegnandogli di nuovo le chiavi del centrocampo. Il ragazzo se la cava bene sia in fase di impostazione che quando è chiamato a difendere soprattutto nel gioco areo contro quel gigante di Djuric

MAIELLO 7

In questa occasione viene impiegato da mezzala invece che da centrale di centrocampo, ma per lui la cosa cambia poco. Perchè gioca l'ennesima grande partita di questa sua stagione. Bellissimi i due assist per Rohden che lo svedese non trasforma in gol come avrebbe potuto fare

BEGHETTO 6

Messo in campo a sorpresa (sempre a causa del forfait all'ultimo minuto di Brighenti e l'arretramento di Salvi), si fa comunque trovare pronto. Anche se da lui ci si aspetta sicuramente qualcosa in più

PARZYSZEK 6

Sufficienza di incoraggiamento per l'attaccante polacco che alla resa dei conti riceve pochi palloni giocabili. In uno di questi, comunque, riesce a girarsi bene e trovare la porta ma Belec gli nega il gol con una difficile parata

CIANO 6

Non è al meglio, ma stringe i denti e scende in campo dando vita a una prestazione non brillante ma comunque fatta di impegno e volontà

KASTANOS sv

Per il cipriota poco più di un quarto d'ora di gara

NESTA 6,5

In questo momento di lui piace soprattutto la capacità di non abbattersi nonostante i tanti problemi con i quali, tra infortuni e covid, è costretto a fare i conti. E quella tranquillità la trasmette anche ai suoi ragazzi