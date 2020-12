Sensa sosta, Frosinone si rituffa in campionato per il turno infrasettimanale per la sua seconda trasferta consecutiva. Dopo Lecce (2-2) i canarini si recano al Mapei Stadium alle ore 18.30 per affrontare la neo promossa di mister Alvini.

Si tratta del primo confronto ufficiale fra le due squadre a Reggio Emilia. I numeri - Reggiana in forma: 10 punti nelle ultime 5 giornate per la formazione emiliana (3 vittorie, 1 pareggio e il tonfo a Lecce, 1-7) e porta chiusa nelle ultime 2 partite, con successi 3-0 sul Monza in casa e 1-0 a Cosenza. Reggiana una delle 6 formazioni della B 2020/21 che segnano, dopo 11 giornate, il maggior numero di reti nei 15' iniziali di partita – 3 -,come Ascoli, Lecce, Brescia, Vicenza e Cremonese. Inedita la sfida tecnica fra Massimiliano Alvini ed Alessandro Nesta.

I convocati - Portieri:Bardi, Iacobucci, Marcianó; Difensori:Szyminski, Brighenti, Giordani, Salvi, Zampano, Curado, Beghetto; Centrocampisti: Gori, Maiello, Tribuzzi, Kastanos, Rodhen, Vitale, Carraro, Boloca, Tabanelli; Attaccanti: Ciano, Parzyszek