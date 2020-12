BARDI 6

Commette il grave errore che permette al Lecce di portarsi sul 2 a 1. Ma si riscatta in pieno recupero compiendo un vero miracolo su un tiro ravvicinato a botta sicura di Mancosu

BRIGHENTI 6,5

Contro l'attacco di gran lunga più forte del campionato, il capitano e i suoi compagni di reparto non sbagliano nulla

SZYMINSKI 6,5

Guida il pacchetto arretrato con grande personalità. Annulla il capocannoniere del campionato, Coda, non lasciandogli la minima possibilità di rendersi pericoloso

CURADO 6,5

Anche se non al meglio, Nesta decide di schierarlo titolare e lui lo ripaga con una prestazione priva di qualsiasi sbavatura

SALVI 6

Svolge il suo compito con estrema disinvoltura. Prova sufficiente sia nella fase di spinta che di difesa

ROHDEN 6,5

A differenza di altre gare questa volta gioca soprattutto da mezzala pura invece che da trequartista, e lo fa molto bene. Suo sia l'assist per Parzyszek in occasione del calcio di rigore che per Novakovich quando l'americano sigla il 2 a 2

MAIELLO 6

Probabilmente meno decisivo rispetto alle ultime partite, ma questa volta gli si chiedeva soprattutto di non perdere di vista Mancosu piuttosto che costruire gioco. In ogni caso fa la sua parte fino in fondo

KASTANOS 6,5

Partita di sostanza dall'inizio alla fine. Prova anche un paio di conclusioni nelle quali non è del tutto fortunato

ZAMPANO 5

L'unico dei canarini al quale non possiamo dare la sufficienza. Troppo grave il doppio errore che commette in occasione del pareggio leccese. Prima sbaglia il passaggio consegnando palla a Mancosu e poi sul cross di quest'ultimo sbaglia il tempo dello stacco aereo lasciando tutto libero alle sue spalle Adjapong che batte Bardi

PARZYSZEK 6,5

Il polacco ha il grande merito di procurarsi il calcio di rigore e poi trasformarlo con estrema freddezza. Per il resto gioca per la squadra e fino a quando resta in campo tiene bene botta

NOVAKOVICH 7

Anche questa volta il migliore in casa Frosinone. Segna un gol bello e importante, subito dopo che Gabriel gli aveva vietato di andare già a segno con un ottimo colpo di testa

CARRARO sv

Subentra a Kastanos intorno alla mezz'ora della ripresa

TRIBUZZI sv

In campo venti minuti

BEGHETTO sv

Stesso discorso di Tribuzzi

TABANELLI sv

Gioca uno scampolo di gara

NESTA6,5

Prepara bene la gara considerando che deve cambiare alcune situazioni in fase offensiva alla luce dell'assenza di Ciano e con in campo due prime punte

Da.Cia.