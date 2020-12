Pari e patta nel primo tempo, pari e patta nel secondo. Il Frosinone esce dallo stadio di "Via del Mare" di Lecce con un rocambolesco pareggio ed un punto strameritato al termine di una gara ricca di emozioni e di gol: 2-2. Aveva aperto le danze Parzyszek al quarto d'ora su calcio di rigore, pareggiato Adjapong un minuto prima del riposo. Al rientro in campo salentini più determinati e vantaggio firmato Mancosu. I giallazzurri non si sono abbattuti ed hanno reagito creando diverse occasioni, trasformando quella capitata sui piedi di Novakovich allo scadere.

Il tabellino

Lecce: Gabriel, Lucioni (39'pt Meccariello), Paganini (10'st Henderson), Mancosu (C), Coda, Adjapong, Stepinski (10'st Falco), Dermaku (25'st Calderoni), Zuta, Majer (24'st Listkowski), Tachtsidis. A disposizione: Bleve, Vigorito, Rossettini, Monterisi, Pettinari, Bjorkengren, Maselli. Allenatore: E. Corini

Frosinone: Bardi, Salvi (28'st Beghetto), Curado, Rohden, Maiello (40'st Tabanelli), Novakovich, Brighenti (C), Szyminski, Parzyszek (28'st Tribuzzi), Kastanos (35'st Carraro), Zampano. A disposizione: Icaobucci, Marcianò, Gori, Boloca, Vitale, Ciano, Giordani. Allenatore. A. Nesta

Marcatori: 15'pt Parzyszek (rig.), 44'pt Adjapong, 15'st Mancosu, 44'st Novakovich

Ammoninti: 14'pt Adjapong, 5'st Meccariello, 13'st Kastanos, 43'st Novakovich, 46'st Curado,49'st Tachtsidis

Recupero: 1'pt, 4'st

Arbitro: Davide Ghersini sez. di Genova

Assistenti: Domenico Rocca sez. di Catanzaro; Davide Miele sez. di Torino

IV Ufficiale: Daniele Paterna sez. di Teramo