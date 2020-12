Se nel Frosinone l'emergenza si è attenuata nel reparto arretrato con Nesta che può ora contare, con il recupero di Curado, su tre difensori ed avere, almeno per l'inizio della partita di Lecce, i ruoli ben coperti, in avanti la situazione si fa un po' più preoccupante dopo che nella seduta di ieri Ciano ha accusato un lieve affaticamento che non gli ha permesso di effettuare lo stesso lavoro degli altri compagni. È quanto si legge nel report giornaliero, emesso dall'Ufficio stampa della società di Viale Olimpia subito dopo la conclusione della penultima seduta di allenamento. Nella breve nota, oltre a precisare che, dopo il riscaldamento, la squadra ha effettuato una serie di esercitazioni sulla fase offensiva concluse con una serie di partite a tema, si aggiunge anche che, per quanto riguarda Ciano, l'attaccante ha lavorato parzialmente in gruppo per un lieve affaticamento muscolare. Hanno svolto un allenamento differenziato, invece, Capuano, Volpe e Luciani. Terapie, infine, per Ariaudo, Baroni e D'Elia. A questo punto bisognerà aspettare la seduta di rifinitura di oggi nel corso della quale sarà valutata la situazione riguardante Ciano. E inevitabilmente, in presenza del problema anche se lieve, bisognerà decidere se rischiare o meno l'attaccante mandandolo in campo anche per uno scampolo di partita, oppure concedergli un turno di riposo ed averlo pronto per l'incontro di martedì a Reggio Emilia contro la Reggiana.

Emergenza in attacco


Insomma la situazione in seno alla formazione, se è leggermente migliorata per il reparto difensivo dove gli uomini restano comunque contati, può diventare di vera emergenza nel reparto offensivo poichè Nesta, al momento, può contare soltanto su due attaccanti: Novakovich e Parzyszec. Non essendo ancora ben chiaro il problema riguardante Ardemagni e Dionisi che non sono stati convocati, il primo per le gare di Brescia e con il Chievo e il secondo per la sola partita contro la squadra clivense. Quindi occhi puntati non solo sulla seduta di rifinitura di stamane per verificare se vi prenderà parte Ciano, ma anche e soprattutto sull'elenco dei convocati per la partita contro la formazione di Corini. Soltanto dopo concosceremo i nomi dei canarini che faranno parte dell'undici iniziale o siederanno sulla panchina.


Ipotesi di formazione

Per il resto novità rispetto alla formazione iniziale schierata contro il Chievo potrebbero esserci in difesa se Nesta deciderà di impiegare Curado, assente contro i clivensi. In questo caso Salvi tornerebbe nel suo ruolo di esterno di destra, con spostamento di Zampano sulla fascia opposta. Diversamente stesso assetto di sabato scorso. A centrocampo dovrebbero completare il reparto Maiello nella sua posizione di centrale tra le due mezze ali Rohden e Kastanos. Ma qui il tecnico Nesta può scegliere le alternative potendo contare su tutti gli altri centrocampisti a iniziare da Tabanelli e Gori per finire con Tribuzzi, Carraro, Vitale e Boloca.