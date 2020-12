Gara pazza allo "Stirpe" di Frosinone dove i canarini vanno prima sotto di due gol con il Chievo, poi nel finale di primo tempo accorciano le distanze grazie a Ciano che sfrutta un assist di Maiello "corretto" da Rohden (polemiche vibranti dei clivensi su un presunto fuorigioco dello svedese). Nella ripresa scende in campo una squadra trasformata, prende il sopravvento a centrocampo creando superiorità numerica e allarga bene il gioco sulle fasce. Ne nascono azioni pericolose finalizzate al meglio da Novakovich che con una doppietta capovolge il risultato regalando a Nesta tre punti di enorme importanza su una diretta concorrente per i playoff e per lo stesso vertice della classifica. Alla squadra di Aglietti non bastano i gol di Canotto e Garritano, una volta rimessa in equilibrio la gara la mediana dei veneti viene "bucata" da Maiello e Kastanos e la retroguardia del Chievo va in affanno troppe volte. Finisce 3-2 con i giocatori di casa tutti in campo ad esultare per un risultato clamoroso, maturato grazie al solito carattere e alla solita grinta, questa volta unite ad un gioco veloce e ad un agonismo ad alti livelli.

Il tabellino

FROSINONE: Bardi; Salvi, Szyminski, Brighenti; Zampano, Maiello, Kastanos, Beghetto; Rohden (30' st Carraro); Ciano (42' st Tribuzzi), Novakovich. A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Curado, Boloca, Vitale, Parzyszek, Giordani. Allenatore: Nesta.

CHIEVO (4-4-2): Seculin; Mogos, Leverbe, Gigliotti, Cotali (42' st Grubac); Canotto, Viviani (34' st Bertagnoli), Palmiero, Garritano (34' st Giaccherini); Djordievic, Margiotta (21' M. De Luca). A disposizione: Semper, Rigione, Zuelli, Di Noia, Pavlev, D'Amico, Rovaglia, Munaretti. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Giacomelli di Trieste; assistenti Fiore di Barletta e Massara di Reggio Calabria; Quarto Uomo Signor Matteo Marchetti di Ostia Lido (Roma).

Reti: 18' pt Canotto, 31' pt Garritano, 39' pt Ciano, 7' e 33' st Novakovich.

Note: partita a porte chiuse; angoli: 10-3 per il Chievo; ammoniti: 28' pt Rohden, 40' pt Aglietti; recuperi: 1' pt; 4' st; presdente in tribuna il presidente della Lega di B, Mauro Balata. Pomeriggio freddo e piovoso, campo leggermente pesante