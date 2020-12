Secondo giorno di lavoro per il Frosinone che continua a preparare con il massimo impegno la difficile e importante partita contro il Chievo di sabato prossimo al "Benito Stirpe". La situazione al termine della doppia seduta di ieri appare ancora molto problematica per quanto riguarda il discorso degli infortunati. Al momento possiamo dire che resta l'emergenza nel reparto difensivo con il solo Szyminski che sembrerebbe sulla strada del recupero. Per quanto riguarda, invece, Capuano ed Ariaudo, per ora la speranza è quella di riuscire a recuperare per sabato uno dei due. Diversamente Alessandro Nesta dovrà attingere agli altri reparti per riempire i vuoti lasciati dai difensori infortunati. 
Tornando alla doppia razione di allenamenti di ieri diciamo che al mattino Nesta ed il suo staff hanno impegnato la squadra in un intenso lavoro di forza sul campo, mentre nel pomeriggio, dopo la fase del riscaldamento si è passati a una serie di esercitazioni tecniche concluse con una partitella su campo ridotto. Per quanto riguarda il discorso degli infortunati, precisiamo che Tabanelli, Capuano e Gori hanno svolto un allenamento differenziato mentre Ariaudo si è sottoposto alle terapie del caso per cercare di superare il problema riguardante l'affaticamento del polpaccio che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco nel primo tempo della partita di Brescia. 
Note alquanto rassicuranti, invece, per Szyminski che ha lavorato in gruppo senza prendere parte alla partitella finale. Completamente fermo, invece, D'Elia per un problema al flessore che sarà valutato nei prossimi giorni. Infine hanno ripreso a lavorare, anche se a parte, i giovani Volpe e Luciani. La squadra tornerà in campo stamane per la terza seduta settimanale. Facendo il punto sulla situazione, possiamo che attualmente il solo Szyminski dovrebbe essere a disposizione di Nesta per la gara contro il Chievo. Ariaudo anche ieri si è sottoposto soltanto alle terapie mentre Capuano continua a svolgere lavoro differenziato. Il problema al flessore della coscia destra sta allungando i tempi del suo recupero. Se l'attuale situazione non dovesse migliorare è chiaro che Nesta avrà problemi per presentare un reparto in grado di affrontare al meglio il prossimo impegno avendo i difensori contati. Attualmente il tecnico può contare su Brighenti e Curado nella speranza, poi, di riuscire a recuperare Szyminski. Per il resto c'è solo da sperare. Negli altri reparti, l'assenza di D'Elia porta a tre gli esterni sui quali Nesta può contare mentre per gli interni non ci sono problemi con Maiello, Rohden Kastanos, Tribuzzi, Carraro,Vitale e Boloca. Stesso discorso per il reparto offensivo, dove il tecnico dovrà di nuovo effettuare delle scelte per la coppia di attaccanti da mandare inizialmente in campo.