Il Frosinone di Alessandro Nesta è tornato al gol dopo un digiuno di 259'. L'ultimo lo aveva messo a segno Rohden nel primo tempo della partita vinta sulla Cremonese il 1° novembre e soltanto ieri pomeriggio, allo stadio "Rigamonti" ci ha pensato Zampano a scuotere la rete avversaria. Nella ripresa, poi, è toccato anche a un attaccante tornare a fare gol. Non accadeva da 394', cioè dalla rete firmata da Novakovich nei minuti iniziali della partita di Pescara. A Brescia finalmente alla ribalta la punta polacca Parzyszek che è andata a segno quando alla fine mancavano 6'. E per il Frosinone è stata la terza vittoria nelle quattro gare disputate in trasferta. E in maniera molto più netta di quanto non dica il risultato finale. Insomma dopo le due consecutive sconfitte di Monza e con il Cosenza, per Brighenti e compagni è giunta la vittoria del riscatto. Comprensibile la soddisfazione in seno alla squadra con Alessandro Nesta che ha mantenuto un tono molto pacato nella intervista di fine partita, convinto che i valori alla fine emergeranno.

Quanto è importante per il resto della stagione che Parzyszek si sia sbloccato?

«Il ragazzo lo vediamo crescere giorno dopo giorno. Ci vuole del tempo per adattarsi al campionato ma pian piano ci sta riuscendo. Comunque le alternative non mancano e mi riferisco a Novakovich che fa un grande lavoro, a Dionisi e a Ciano. Abbiamo anche la possibilità di impiegare come trequartista Tribuzzi. Raggiunto l'equilibrio della condizione in tutti i giocatori, le cose andranno meglio. La serie B è questa. Perdi qualche volta e ti arrabbi ma noi dobbiamo pensare a crescere perchè sono convinto di fare il nostro campionato e che ci saremo fino alla fine»


Una partita ripresa nel finale e tre punti pesanti. Come giudica la prova dei suoi? Quanto vale questa vittoria?

«Bene nel primo tempo anche se non siamo stati continui. Non è che gli avversari abbiano fatto meglio. Anzi con più precisione nell'ultimo passaggio, avremmo raccolto di più. Nella ripresa abbiamo costruito tante occasioni e spinto con maggiore decisione, riuscendo a trovare anche il gol della vittoria».

Pensa che una citazione per Zampano sia opportuna, al di là dell rete che ha messo a segno?

«Zampano è un motore importante di questa squadra e può giocare su entrambe le fasce. Ha trovato il gol con il suo piede migliore e ha una dinamicità molto forte».


Che problema ha accusato Ariaudo? Come giudica la prova di Dionisi?

«Ha accusato il riacutizzarsi di un vecchio problema ma si è detto disposto a giocare. Ha chiesto il cambio. Speriamo che non sia niente di grave. Dionisi ha fatto bene ed è rimasto in campo perchè riusciva a collegare i reparti. Per noi è elemento importante. È forte ma deve offrire più continuità».


Preparare la partita dopo le due sconfitte non era facile. Soprattutto per come l'ha affrontata la squadra nella ripresa. Che cosa ha raccomandato ai giocatori?

«Ho detto loro di stare tranquilli per dare il massimo. Aggiungendo che le nostre qualità sarebbero venute fuori anche dopo le due sconfitte. Per la gara con il Brescia abbiamo cercato di portare pressione sui difensori con i nostri attaccanti. Ne avevano pochi a disposizione. Abbiamo cercato di sfruttare l'ampiezza del campo per farli stancare. Sapevamo che nella ripresa potevano calare di rendimento e per noi poteva essere un grosso vantaggio».

Ed è successo proprio questo.