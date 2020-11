Frosinone espugna il Rigamonti di Brescia andando a segno per 2-1 grazie ai gol di Zampano nel primo tempo (a cui aveva risposto Torregrossa) e Parzyszek nella ripresa. I canarini nel secondo tempo, specialmente dopo l'espulsione di Bjarnason che aveva lasciato la squadra bresciana (scesa in campo con diverse defezioni e falcidiato dalle assenze, tra infortuni e positività al Coronavirus: out i big Donnarumma, Bisoli, Papetti e Mangraviti) in dieci al minuto 67, hanno spinto molto trovando con l'attaccante polacco il gol partita.

Al 27' il gol di Zampano: schierato a sinistra, supera con due finte il suo marcatore liberando un cross su cui non interviene nessuno e che dopo essere rimbalzato dentro l'area piccola finisce in rete.

33' Sugli sviluppi di un corner, dopo la reazione bresciana, arriva prima di tutti Torregrossa di sinistro e supera Bardi.

Nella ripresa due gialli in pochi secondi per Bjarnason, l'islandese lascia i suoi in inferiorità numerica... Nesta inserisce poco dopo Ciano rinforzando l'attacco, e all'84' proprio il fantasista colpisce di testa di Ciano costringendo Joronen ad una difficile parata, la palla rimane in area e Parzyszek, entrato al posto di Novakovich segna il 2-1

Il tabellino

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Matjeu, Chancellor, Verzeni (29' st Martella); Dessena, Lobojoko (29' st Van de Looi), Jagiello (17' st Bjarnason); Zmhral; Aye (17' Ragusa), Torregrossa. A disposizione: Kotnik, Spalek, Ghezzi. Allenatore: Lopez

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo (22' pt Szyminski), Curado; Salvi, Maiello, Kastanos, Zampano; Rohden (27' Ciano); Novakovich (27'0 st Parzyszek), Dionisi (42' st Carraro).A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Boloca, Beghetto, Tribuzzi, Vitale, Giordani. Allenatore: Nesta

Arbitro: Giua di Olbia; assistenti Marchi di Bologna e Moro di Schio; Marcatori: 26' pt Zampano, 33' pt Torregrossa, 39' st Parzyszek

Note: partita a porte chiuse; angoli: 5-3 per il Frosinone; ammoniti: 14' pt Torregrossa, 25' pt Chanchellor, 19' st Bjarnason, 23' st Lopez (allenatore Brescia), 24' st Szyminski; espulso: 22' st Bjarnason, 33' st Parzyszek, 37' st Dessena; recuperi: 1' pt, 4' st; prima della gara 1' di raccoglimento in memoria di Diego Armando Maradona

Risultati e classifica

SERIE B, 9ª GIORNATA

CHIEVO-LECCE 1-2 [20' Stepinski (L), 22' Garritano (C), 93' Falco (L)]

BRESCIA-FROSINONE 1-2 [27' Zampano (F), 33' Torregrossa (B), 84' Parzyszek (F)]

EMPOLI-VICENZA 2-2 [15' Meggiorini (V), 56' Matos (E), 88' La Mantia (E), 90' Longo (V)]

PESCARA-PORDENONE 0-2 [25' Diaw, 58' Berra]

PISA-CITTADELLA 1-4 [5' Gargiulo, 19' Ogunseye, 63' Pavan, 87' Iori, 88' Marconi (P)]

VENEZIA-ASCOLI 2-1 [14' Pucino (A), 55' Aramu (V), 68' Fiordilino (V)]

MONZA-REGGINA [sabato ore 16.00]

REGGIANA-CREMONESE [domenica ore 15.00]

COSENZA-SALERNITANA [domenica ore 21.00

ENTELLA-SPAL [lunedì ore 21.00]

CLASSIFICA SERIE B

LECCE 18 punti

EMPOLI 18

SALERNITANA 17

VENEZIA 17

FROSINONE 16

SPAL 15

CHIEVO 14

CITTADELLA 14

PORDENONE 12

MONZA 10

BRESCIA 9

COSENZA 8

REGGIANA 7

REGGINA 7

PISA 7

VICENZA 6

ASCOLI 5

ENTELLA 5

PESCARA 4

CREMONESE 3