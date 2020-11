Sicuramente la partita più difficile di questo inizio stagione per il Frosinone, quella che oggi alle 14 lo vedrà scendere in campo al "Rigamonti" per affrontare i padroni di casa del Brescia. E non certo per il valore dell'avversario, che resta comunque tra le squadre più forti del campionato, quanto piuttosto perchè arriva dopo due sconfitte molto brutte. Sia sotto il profilo del risultato che, soprattutto, del gioco. Prima a Monza, nella gara che ha preceduto la sosta del torneo cadetto, e poi in casa contro il Cosenza subito dopo la ripresa del campionato, il Frosinone non solo ha perso sempre per 2 a 0 ma ha mostrato una inspiegabile involuzione sia nel gioco che nell'atteggiamento di quasi tutta la squadra in campo. Due incontri, nei quali la formazione di Nesta è sembrata "lontana parente" di quella che nelle precedenti cinque sfide era stata capace di conquistare la bellezza di tredici punti e il primo posto in classifica seppure in coabitazione con altre due squadre. Scontato, quindi, che dalla trasferta di oggi a Brescia tutti si aspettato quel riscatto già fallito venerdì scorso al "Benito Stirpe" contro i calabresi di mister Occhiuzzi. Anche se la panchina di Nesta non corre il minimo rischio, come ha lasciato intendere nei giorni scorsi il neo responsabile dell'area tecnica giallazzurra Guido Angelozzi, è chiaro che un'eventuale terza battuta d'arresto consecutiva potrebbe alla fine minare questa certezza.

Aspetto tecnico e tattico

Per l'occasione, l'allenatore del Frosinone dovrà anche fare a meno di diversi calciatori. Ai soliti Volpe, Baroni, Luciani e Gori (quest'ultimo a differenza dei primi tre è comunque molto vicino al rientro), saranno out anche Capuano, Tabanelli e all'ultimo momento D'Elia, che si è fermato nella seduta di rifinitura di ieri mattina e non fa parte della lista dei convocati. Abile arruolato invece Szyminski, che aveva saltato l'allenamento di giovedì. Passando a questo punto a quello che potrebbe essere il probabile undici iniziale, per quanto riguarda il pacchetto arretrato le scelte sembrano obbligate o quasi. Davanti al portiere Bardi i tre difensori saranno infatti Brighenti sul centro destra, Curado dalla parte opposta e Ariaudo in mezzo. Unica alternativa il già citato Szyminski. Per quanto riguarda le corsie esterne del quintetto di centrocampo, Salvi è in vantaggio nei confronti di Zampano per quella di destra, mentre a sinistra dovrebbe giocare Beghetto, anche se non si può escludere a priori che Nesta possa decidere di impiegare proprio Zampano in quel ruolo. I tre centrali della linea mediana saranno quindi Rohden, Maiello e Kastanos, con alternative Tribuzzi, Vitale, Carraro e Boloca. In avanti, infine, per scelta tecnica non fa parte della lista dei convocati Ardemagni, per cui la coppia titolare dovrà essere scelta tra Novakovic, Parzyszek, Ciano e Dionisi. Quasi sicuramente inizierà uno tra l'americano e il polacco e uno degli ultimi due.

Le parole di Nesta

Aggressività e determinazione: due qualità che, unite ai valori tecnici dei giocatori della rosa, rendono competitiva una formazione. Al Frosinone del dopo la sosta osservata dal campionato sono venute meno al punto che è incappato nei due ko consecutivi di Monza e con il Cosenza in casa. Sconfitte determinate non solo dalla mancanza di gioco ma anche dall'assenza assoluta in alcuni canarini di quelle cattiveria agonistica, e cioè aggressività e determinazione, necessarie per conquistare i tre punti della posta in palio. Ne ha parlato anche Nesta nella conferenza stampa a distanza, fatta prima della seduta di rifinitura di ieri quando, rispondendo a una domanda, ha precisato che «bisognerà disputare una partita migliore, rispetto alle ultime due, sotto il profilo dell'aggressività e della determinazione. Dobbiamo crescere in quelle cose in cui siamo mancati nelle due gare».

Questa la ricetta del tecnico dei canarini per cercare di tornare a casa con i tre punti o, comunque, con un risultato positivo. Nesta ha poi aggiunto che tra gli indisponibili «abbiamo Capuano mentre Szyminski si è allenato parzialmente e lamenta qualche problema alla schiena».

Ma alla volta della Lombardia non sono partiti nemmeno D'Elia, che ha accusato un infortunio al flessore durante la rifinitura, e Ardemagni.
Sulla partita contro la formazione delle rondinelle, il tecnico dei canarini, dopo aver precisato che in settimana si è cercato di limare qualche situazione in campo per riprendere il cammino interrotto, ha dichiarato che «l'impegno sarà difficile contro un avversario forte. Sappiamo bene chi andiamo ad affrontare».

E allora per evitare di continuare a prendere gol (quattro nelle ultime due partite) dopo che il reparto difensivo era stato un bunker difficilmente superabile, Nesta ha addossato le responsabilità a tutta la squadra perchè «a volte riusciamo ad essere più aggressivi in avanti e tutto l'impianto ne trae giovamento. Quando si prende gol la colpa è di tutti come pure quando non si creano occasioni per farlo. Significa che la costruzione della manovra non è ottimale».

Una settimana piena di allenamenti fondamentale per cercare di far dimenticare il passo falso interno con il Cosenza. Di questo Nesta ha parlato con la squadra.

«L'ho fatto con la massima chiarezza dicendo quello che uno pensa. Il fatto è che ci siamo trovati di fronte un avversario che è andato forte. E in questi casi è necessario avere un atteggiamento in campo sempre al massimo sotto l'aspetto della concentrazione e della determinazione»


Ed ovviamente anche dal punto di vista tattico. A tal riguardo, rispondendo alla domanda che il 3-5-2 costringe spesso la squadra a tenere il baricento troppo basso, il tecnico ha precisato che «fin dallo scorso anno lavoriamo su due moduli: con due mediani, un trequartista e due punte o con tre centrocampisti e i due attaccanti. Attualmente l'assetto con due mediani è proponibile se c'è Kastasnos perchè riesce a garantire con la sua fisicità più equilibrio. Se non c'è lui dobbiamo aspettare Carraro, che comunque sta crescendo, per proporre la stessa soluzione di gioco. È chiaro che con il trequartista riusciamo a proporci più in avanti ma bisognerà attendere quando ci saremo tutti, compreso Gori».

E quelle di Lopez...

Il tecnico ha così "inquadrato" la sfida delle ore 14 con il Frosinone al "Rigamonti" affermando: «Abbiamo vissuto una settimana particolare e difficile ed è un peccato non essere andati ad Empoli, ma crediamo di aver fatto la cosa giusta perché sarebbe stato un rischio enorme viaggiare in pullman per quattro ore tutti insieme. In settimana ho provato tante soluzioni perché dobbiamo conoscerci meglio ed essere tutti sul pezzo quando veniamo chiamati in causa. Voglio far giocare un po' tutti insieme poiché se capita una defezione c'è bisogno di essere pronti ed abituati».

«Viviamo un anno particolare a causa del Covid-19: dunque, mettendo davanti a tutto la salute, c'è bisogno di fare più squadra e fare gruppo lottando l'uno per l'altro su ogni pallone - ha detto Diego Luis Lopez - Domani (oggi, ndr) giocheremo contro un avversario importante ed io non vado mai alla ricerca di scuse: affrontiamo le difficoltà a testa alta cercando di migliorare quello che si sta facendo».

Qualche parola anche sui singoli visto che il Brescia per forza di cose avrà i giocatori contati...

«Torregrossa? Si sta allenando bene, ma credo che dobbiamo essere noi ad aiutarlo a rientrare in gruppo con facilità e non l'incontrario. Van de Looi e Labojko? Sono due ottimi giocatori e ci sarà spazio per entrambi durante l'annata anche perché, per esempio, a dicembre giocheremo ogni tre giorni».