Dopo gli infortuni a catena degli ultimi giorni, Alessandro Nesta può tirare un piccolo sospiro di sollievo e guardare con più fiducia alla trasferta sabato pomeriggio a Brescia. Anche se non avrà a disposizione Tabanelli, costretto a restare fuori per almeno un mese in seguito ad una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro, e molto difficilmente Capuano, che continua a fare lavoro differenziato, il tecnico dei canarini potrà contare su Ariaudo che, nella seduta di ieri pomeriggio, è rientrato in gruppo. Il difensore aveva accusato martedì un affaticamento al polpaccio che, per fortuna, si è rivelato di poco conto. Al punto che il centrale difensivo è tornato a lavorare con i compagni di squadra. Una sua assenza avrebbe sicuramente creato un problema per il tecnico. In difesa, infatti, Nesta sarebbe stato con gli uomini contati in considerazione della persistente mancanza del giovane Baroni, mentre di Capuano abbiamo già detto. L'ex Cagliari e Crotone è fuori dalla partita contro la Cremonese (si è infortunato sul finire del primo tempo) e venerdì scorso contro il Cosenza non è nemmeno andato in panchina. Per il resto del gruppo dei canarini, l'allenamento di ieri pomeriggio è iniziato con la fase del riscaldamento per proseguire con una serie di possessi palla e di esercitazioni tecniche e chiudere il tutto con una partitella finale. Oggi pomeriggio squadra di nuovo in campo per la penultima seduta di allenamento prima della partenza alla volta di Brescia. Intanto il 30 novembre Mirko Gori, che da giorni si sta allenando più intensamente sul campo, anche se per suo conto, dovrà sottoporsi alla visita di controllo da parte del prof. Romano che lo ha operato alla spalla il 1° settembre scorso, per ottenere il benestare per tornare ad allenarsi con i compagni di squadra. Un recupero sicuramente importante in vista del "tour de forze" di incontri che attende il Frosinone in poco più di un mese.

Ipotesi di formazione

Per l'incontro con le rondinelle, Nesta qualche dubbio lo avrà sicuramente per quanto riguarda la formazione. Se a centrocampo i tre interni dovrebbero essere Rohden, Maiello e Kastanos, al rientro nell'undici iniziale, per i due esterni dovrà scegliere tra i quattro a disposizione e cioè Salvi, Zampano, Beghetto e D'Elia. Scelte anche in difesa dove Brighenti, Ariaudo, Szyminski e Curado sono in ballottaggio per le tre maglie. Soprattutto tra Szyminski, che ha giocato la gara con il Cosenza, e Curado. In avanti sono cinque gli attaccanti che potrebbero scendere in campo e ci riferiamo a Ciano, Novakovich, Dionisi, Parzyszek e Ardemagni, ma soltanto due potranno schierarsi dall'inizio. Nelle ultime quattro gare Nesta ha preferito la coppia formata da Ciano e Novakovich in tre partite e soltanto in una Ciano-Parzyszek. Quale sarà la coppia di attaccanti al "Rigamonti" di Brescia?. Al momento è difficile dirlo anche se qualche novità rispetto al passato molto recente potrebbe esserci.