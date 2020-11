lDopo la sosta che il campionato di Serie B ha osservato nello scorso fine settimana, questa sera prende il via l'ottava giornata di andata. E ad aprire la stessa ci sarà proprio il Frosinone. Alle 21, infatti, la formazione di Alessandro Nesta riceverà allo stadio "Benito Stirpe" il Cosenza. L'obiettivo, chiaramente, è quello di riscattare immediatamente la brutta sconfitta subita prima della sosta sul campo del Monza, che ha fatto scendere i canarini dal primo al quarto posto di classifica. Sulla carta i presupposti per conquistare la vittoria ci sono certamente tutti, ma la Serie B da sempre insegna che non esistono mai risultati scontati. Certo, il Cosenza fino ad oggi ha pareggiato cinque gare e perso le altre due, ma tutto questo contro avversari tra i migliori dell'attuale classifica del campionato cadetto. In altre parole, per battere l'undici di Occhiuzzi è scontato che in campo servirà il miglior Frosinone possibile. Quello, cioè, visto, anche se solo a tratti, nell'ultimo periodo fatta eccezione per la trasferta del "Brianteo" dove, al di là del ko finale, i giallazzurri non sono praticamente mai entrati in partita. Ora, comunque, hanno avuto tutto il tempo necessario per archiviare quella sconfitta e, soprattutto, capire quelli che sono stati gli errori commessi nell'occasione e lavorare per riuscire a non ripeterli. Non ultimo questa gara contro il Cosenza apre un ciclo fondamentale di ben dieci partite da giocare in poco più di un mese, e farlo con un successo rappresenterebbe il modo migliore per guardare alle altre nove sfide con rinnovata fiducia.

Aspetto tecnico e tattico

Passando a questo punto a quello che potrà essere l'aspetto tecnico e tattico della partita di questa sera, c'è subito da dire che Nesta è alle prese con più di un dubbio dovuto alle condizioni di alcuni suoi calciatori. A parte Capuano, Gori, Baroni e Volpe, che non fanno parte dei convocati Ariaudo, ad esempio, è presente nella stessa, ma si è allenato a parte per tre giorni prima di tornare in gruppo solo nella rifinitura di ieri. Da valutare, poi, quelle che sono le condizioni di Kastanos e Carraro. Quest'ultimo ha preso parte soltanto alla seduta di rifinitura, mentre il primo è tornato addirittura nel primo pomeriggio. Entrambi erano reduci dalle convocazioni con le loro nazionali. Provando a questo punto a ipotizzare il probabile undici iniziale, in difesa, davanti al portiere Bardi, certo di una maglia è il capitano Brighenti (agirà sul centro destra), mentre per le altre due sono il lizza Ariaudo, Curado e Szyminski. A centrocampo, Salvi si occuperà della corsia di destra, mentre per quella opposta D'Elia appare il leggero vantaggio nei confronti di Beghetto considerando che da quella parte il Cosenza ha un esterno molto d'attacco quale Carretta. I tre centrali, invece, saranno Rohden, Maiello e uno tra Tribuzzi o Kastanos. E chiudiamo con l'attacco dove i dubbi sono soltanto di abbondanza. In ogni caso certo di una maglia appare Novakovic e al suo fianco ci sarà uno tra Ciano o Dionisi. L'escluso, più Parzyszek e Ardemagni, saranno a disposizione per entrare se necessario a gara in corso.