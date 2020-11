Da ormai sette giorni il centrocampista del Frosinone, Grigoris Kastanos, è in ritiro con la Nazionale del suo Paese: Cipro. Mercoledì scorso è quindi sceso in campo, ma soltanto nella ripresa, in occasione dell'amichevole persa per 2 a 1 in casa della Gracia. Sabato, poi, è stato protagonista assoluto e mattatore in occasione del successo che il suo Cipro ha ottenuto nella gara casalinga contro il Lussemburgo valida per la National League. Kastanos, infatti, ha prima trasformato il calcio di rigore che ha permesso alla sua squadra di pareggiare il gol che aveva subito nei minuti iniziali della partita, e quindi al 25' della ripresa siglare la doppietta personale che ha dato la vittoria a Cipro. Ma le fatiche del centrocampista canarino con la sua Nazionale non sono ancora finite. Domani, infatti, è in programma un'altra gara valida per la National League, che vedrà Cipro impegnato in casa del Montenegro. In che vuol dire che Kastanos potrà tornare a disposizione di Nesta soltanto nella giornata di mercoledì e quindi svolgere con la squadra soltanto la seduta di rifinitura che chiuderà la preparazione alla partita di venerdì sera al "Benito Stirpe" contro il Cosenza. Una gara alla quale Kastanos non vorrebbe mancare per nessun motivo, ma è chiaro che comunque andrà valutata nei minimi dettagli la sua condizione fisica dopo il tour de force dell'ultima settimana.