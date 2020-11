Settimana di lavoro importante per il Frosinone che venerdì sera dovrà tornare ad affrontare una partita ufficiale dopo la sosta di campionato che è servita ai canarini per digerire la sconfitta di Monza e soprattutto la scialba prestazione che l'ha determinata. Dopo le quattro sedute di allenamento della settimana scorsa e il riposo di venerdì e sabato, la squadra è tornata in campo ieri pomeriggio per iniziare a preparare la gara contro il Cosenza. E possiamo anche aggiungere che Nesta potrà contare, con tutta probabilità , anche sul recupero di Capuano che ieri ha ultimato il lavoro differenziato per lavorare in gruppo, anche se non ha preso parte alla partitella in famiglia che ha concluso la seduta. La fase iniziale dell'allenamento, comunque, ha visto i canarini impegnati nel riscaldamento tecnico e nel lavoro aerobico per concludere poi la seduta con il galoppo sulla palla. Unici assenti perchè impegnati nelle rispettive Nazionali: Kastanos e Carraro e i tre giovani infortunati Baroni, Volpe e Luciani, mentre Gori ha continuato ad allenarsi a parte. Per oggi in programma doppia razione di allenamenti, al mattino e nel pomeriggio. La nota positiva, come detto, riguarda ovviamente Capuano che sembra avere superato il problema al flessore della coscia sinistra che è di vecchia data dal momento che il difensore se lo è portato dietro dalla fase finale del campionato scorso, quando ha dovuto saltare le ultime tre gare (Benevento, Crotone e Pisa) ed anche le cinque dei play off. Anche se, in occasione delle partite di Pordenone e La Spezia, era in panchina. E con tutta probabilità lo sarà anche in occasione dell'incontro di venerdì sera per essere mandato in campo in caso di necessità. Comunque il reparto difensivo può ora contare su cinque pedine importanti dal momento che Szyminski ha riacquistato la condizione dei compagni di reparto dei quali Brighenti è stato sempre in campo nelle precedenti sette partite giocate dall'inizio e concluse al 90' di gioco. 
Stesso discorso per centrocampo ed attacco che sono al completo e, quindi, offrono al tecnico le alternative necessarie per affrontare il Cosenza nella formazione migliore. Parlarne a quattro giorni dalla partita diventa veramente problematico ma è chiaro che Nesta non può inventarsi niente per quanto riguarda l'impianto di squadra. Poi in campo andrà chi offrirà le maggiori garanzie di rendimento. E il tecnico le avrà quando dovrà valutare, anche nel corso della seduta di rifinitura, le condizioni dei singoli. 
Bardi, comunque, sarà a difesa dei pali e quattro saranno i difensori per le tre maglie disponibili e cioè Brighenti, Ariaudo, Curado e Szyminski. A centro campo Salvi sulla fascia destra e Beghetto su quella opposta potrebbero essere gli esterni con Zampano e D'Elia pronti in caso di necessità. Per il resto Maiello, Tabanelli, Kastanos, Rohden, Tribuzzi e Carraro sono in ballo per le restanti tre maglie. In avanti in cinque per i due ruoli e cioè Ciano, Novakovich, Dionisi, Parzyszek e Ardemagni.