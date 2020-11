Sono ventitré i canarini che Alessandro Nesta ha utilizzato in queste prime partite di campionato e nell'unica gara di Coppa Italia contro il Padova. E tutti, ad eccezione del portiere Iacobucci e del centrocampista Vitale che sono stati in campo soltanto nell'incontro della manifestazione tricolore, hanno più presenze. Da Ardemagni, che ha giocato soltanto contro l'Empoli (61') e in Coppa contro il Padova (55'), fino a Brighenti, Maiello, Ciano, Novakovich e Dionisi che hanno sempre firmato il cartellino delle presenze. Ovviamente con minutaggio differente tra loro. Ai due estremi, comunque, ci sono Nicolò Brighenti e Federico Dionisi, ma mentre il primo è rimasto in campo dal primo al novantesimo minuto delle otto partite per un totale di 720', l'attaccante ha un minutaggio di 224'. Dionisi non ha mai iniziato e concluso una gara ma, come detto, ma ha giocato in tutte. Per la precisione: 14' in Coppa Italia contro il Padova, 7' con la Cremonese, 22' con il Venezia e il Pescara, 29' con l'Empoli, 32' con l'Ascoli, 33' con il Monza e 65' con la Virtus Entella. Insomma, chi più e chi meno, 21 dei 23 canarini utilizzati dal tecnico hanno respirato il clima di una partita di campionato. Ovviamente la sosta è giunta opportuna soprattutto per chi ha tirato la carretta con continuità e alludiamo soprattutto al capitano e a Raffaele Maiello che hanno una differenza di minutaggio di 55'. Cioè mentre il difensore, come abbiamo già precisato, è stato sempre in campo, il centrocampista ha fatto registrare un sette su sette in campionato, mentre in Coppa Italia è stato in campo soltanto 35'. Il portiere Francesco Bardi ha fatto spazio ad Alessandro Iacobucci nell'unica gara di Coppa Italia mentre è stato sempre tra i pali nei sette incontri di campionato. E in maniera anche più che positiva. Peccato che l'attaccante danese Gytkjaer del Monza gli abbia interrotto il record di imbattibilità che stava assumendo proporzioni interessanti. Il portiere si è fermato, come si ricorderà, a 533' cioè a soli 58' dal record personale con la maglia giallazzurra sulle spalle, registrato nel campionato 2019-2020. Era stato l'attaccante di origine argentina Franco Ferrari a segnargli la rete che bloccò il record nella gara di Livorno conclusa sul due pari. Ma torniamo ai canarini che hanno fatto registrare più presenze. Ci sono anche Ciano e Novakovich che hanno minutaggi inferiori a Brighenti e a Maiello. L'attaccante di Marcianise ha giocato 482' in campionato e 90' in Coppa Italia, mentre l'americano è stato in campo 363'. Una sola gara giocata per intero, quella di Pescara, e poi spezzoni di partite. Dai 20' con l'Empoli ai 69' nella gara contro la Cremonese. Un discorso a parte merita Grigoris Kastanos. Alessandro Nesta ha mandato subito in campo il ventiduenne centrocampista cipriota al suo arrivo nel Frosinone. Ha debuttato nella gara con l'Empoli, ha giocato ancora dall'inizio alla fine la partita di Venezia e quelle contro la Virtus Entella e contro la Cremonese. E' stato in campo 45' minuti con l'Ascoli, 77' a Pescara e 84' contro il Monza. Sette su sette in campionato. Ma Kastanos ha indossato anche la maglia della nazionale cipriota già quattro volte, tre nella sosta che il campionato ha osservato tra il 3 e il 17 agosto e la quarta nella partita contro la Grecia di due giorni fa. Inoltre dovrà tornare in campo ancora sabato 14 e martedì 17 novembre rispettivamente contro Lussemburgo e Montenegro. Dall'inizio della stagione fino ad oggi è stato sicuramente il canarino con maggiore minutaggio sulle gambe. Chi invece ha fatto soltanto apparizioni è stato Massimo Carraro. Per lui tre presenze per complessivi 19'. Uno solo contro la Virtus Entella, 13' a Pescara e 5' contro il Monza. Ma il campionato è solo all'inizio del lungo e difficile percorso ed il giovane centrocampista, giunto dal'Atalanta, avrà sicuramente la possibilità di indossare per un minutaggio maggiore la casacca giallazzurra.