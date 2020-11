Si ferma sul campo del Monza la bella cavalcata che aveva portato il Frosinone primo in classifica in coabitazione con Empoli e Chievo. Succede tutto nel secondo tempo, al 55' cross basso dalla sinistra indirizzato sul secondo palo da Carlos Augusto per Gytkjaer che, sguscia alle spalle dei difensori gialloblù e la deposita in porta. Dopo cinquecenti minuti si interrompe anche l'imbattibilità di Bardi. Nesta si gioca il suo primo cambio alternando la punta centrale, al posto di Parzyszek entra Novakovich. Pochi secondi dopo rinforza l'attacco con Dionisi che rileva Rohden. Non basta però al Frosinone il maggior peso davanti per riaprire la gara ed i brianzoli al minuto 70 raddoppiano. con Dany Mota. L'attaccante portoghese ex Juventus viene innescato da Boateng sulla trequarti, accelera palla al piede, supera i difensori ciociari con due finte e la mette dentro. Padroni di casa in controllo, unico squillo del Frosinone una bella punizione di Ciano spizzata da Curado ma Lamanna controlla senza troppe difficoltà.

Il tabellino

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Sampirisi, Bellusci, Paletta, Carlos Augusto (26' st Donati); Armellino, Fossati (1' Barberis), D'Errico; Boateng (35' st Machin); Mota Carvalho (35' st Marin), Gytkjear (20' st Maric).

A disposizione: Sommariva, Rigoni, Frattesi, Scaglia, Colpani, Lepore, Pirola

Allenatore: Brocchi.

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Curado; Salvi (32' st Zampano), Maiello, Kastanos (39 st Carraro), Beghetto (32' st D'Elia); Rohden (12' st Dionisi), Ciano, Parzyszek (12' st Novakovich).

A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Ardemagni, Tribuzzi, Tabanelli, Vitale, Szyminski.

Allenatore: Nesta.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido (Roma); assistenti Affatato di Verbano-Cusio-Ossola e Mokhtar di Lecco

Reti: 5' st Gytkjaer, 25' st Mota.

Note: partita a porte chiuse; angoli: 8-6 per il Monza; ammoniti: 13' pt Kastanos, 13' pt Dionisi (dalla panchina), 44' pt Fossati, 22' st Carlos Augusto, 34' st Armellino; recuperi: 3' st.