Importante novità scaturita in occasione dell'assemblea di lega che si è svolta ieri. Il Var è pronto ad arrivare anche in Serie B. Succederà a partire dalla prima giornata del girone di ritorno. Questo il teso del comunicato "Approvate le modifiche contrattuali con Hawk Eye, Technology provider per la Lega Serie B, e contestualmente deliberato l'utilizzo del Var in Serie BKT fin dall'inizio del girone di ritorno dell'attuale stagione". Soddisfatto chiaramente per questa decisione il presidente della Lega Serie B Mauro Balata che ha lavorato per l'accelerazione del processo.

«È una decisione epocale - ha dichiarato - che rende il nostro campionato ancora più moderno e in linea con le esigenze dei tifosi e dei nostri partner. Ringrazio i club e i miei collaboratori per il lavoro e l'impegno di questi mesi che ha superato anche gli ostacoli provocati dalla terribile pandemia a cui siamo soggetti".





ASSEMBLEA DI LEGA B

In mattinata, intanto, lo stesso Consiglio direttivo della Lega B era stato convocato d'urgenza (prima dell'Assemblea che ha portato tra l'altro all'ufficializzazione del Var da inizio girone di ritorno) in riferimento alla gara dell'ultima giornata che opponeva la Reggiana alla Salernitana. Nel corso del dibattito è stato ribadito che "il Consiglio per la gara Salernitana - Reggiana non aveva competenza a deliberare in proposito, in quanto trattasi di diritti soggettivi nella esclusiva disponibilità delle società di Lega B destinatarie del regolamento a volta a volta interessate. In forza di quanto sopra non risponde al vero che il Consiglio direttivo abbia respinto l'istanza della Reggiana negandogli il rinvio ma si è solo limitato a ritenerla non esaminabile per difetto di competenza, stanti le ragioni sopra indicate. Si auspica un intervento del legislatore federale per disciplinare la materia oggi regolata da singoli provvedimenti di Lega sia in A che in B che in C".