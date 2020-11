BARDI 7

Una sola parata con un certo coefficiente di difficoltà nel primo tempo. A inizio ripresa, poi, è chiamato in almeno due occasioni a interventi molto importanti e se la cava nel migliore dei modi

BRIGHENTI 7

Sbaglia un solo anticipo (gli costerà il giallo), in tutta la gara. Per il resto gioca una partita ancora una volta senza la minima sbavatura

ARIAUDO 7

Prima annulla Ceravolo. Poi riserva lo stesso trattamento all'ex compagno Ciofani. Prestazione impeccabile dal primo minuto fino alla fine

CAPUANO 6,5

Svolge il suo compito con diligenza e attenzione. Costretto però a lasciare il campo prima dell'intervallo per un problema muscolare

ZAMPANO 6,5

Come sempre alterna qualche buona giocata a altre situazioni in cui potrebbe e dovrebbe fare meglio. Ha il merito di servire a Rohden il pallone che lo svedese trasforma nel gol partita

ROHDEN 7,5

Troppo importante la rete che mette a segno per non valergli la palma di migliore. Ma gol a parte anche il resto della sua partita risulta di ottimo livello

MAIELLO 7,5

Ennesima brillante prestazione di questo suo inizio stagione. Non smette di correre nemmeno un secondo per tutto l'arco della contesa, ma ciò nonostante resta sempre lucido per fare la giocata. Alza e abbassa il ritmo della partita a suo piacimento

KASTANOS 6,5

Il nazionale cipriota ci costringe a ripeterci. Forse si vede poco, ma il suo lavoro è di utilità estrema. Peccato che arrivi pochi lucido nelle due occasioni in cui entra in area avversaria e potrebbe certamente concludere meglio

BEGHETTO 6,5

Prova oltre la sufficienza. Forse sbaglia qualche cross di troppo ma si fa perdonare con una fase di non possesso giocata senza sbavature

CIANO 6,5

Prima del gol di Rohden è l'unico dei canarini che prova a rendersi pericoloso dalle parti di Alfonso. Con la squadra in vantaggio si sacrifica soprattutto nella fase di contenimento

NOVAKOVICH 6

Trova difficoltà contro l'esperienza dell'ex Terranova, ma per l'impegno profuso merita comunque la sufficienza

PARZYSZEK 6

Mezz'ora in cui è chiamato più ad aiutare a difendere che attaccare

TABANELLI E D'ELIA 6

In campo a metà ripresa, fanno la loro parte

CURADO 6,5

Subentra a Capuano nel migliore dei modi

DIONISI 6,5

Vero, gioca meno di un quarto d'ora, ma la sua conclusione di sinistro che si stampa sulla traversa merita comunque il voto

NESTA 6,5

Punta sull'undici che ha vinto a Pescara e il campo gli dà ragione. Gestisce bene anche le sostituzioni