Al termine di una gara meritatamente vinta è stata l'Isola Liri ad alzare al cielo la coppa riservata alla squadra laureatasi campione provinciale 2023-24 di Terza Categoria. La formazione biancorossa ha sconfitta un Suio Terme che ha provato a contendere la finale ma si è dovuto arrendere ad una squadra che, almeno in questa occasione, ha dimostrato di avere qualcosa in più degli avversari. Le due squadre hanno confermato quanto di buono mostrato durante il campionato ed è facile prevedere per entrambe una stagione da protagoniste anche nel prossimo torneo di Seconda Categoria. Da segnalare la bella cornice di pubblico che ha assistito alla partita capace di gremire quasi completamente la tribuna del Comunale di Ceprano, la sede scelta dal Comitato Provinciale di Frosinone per questo atto conclusivo. Per l'ennesima volta l'Isola Liri ha confermato di avere un tifo organizzato importante che poco ha a che fare con queste categorie e che ha incitato la squadra di mister Scala per tutti i 90'.

La partita. Sin dai primi minuti si intuisce il canovaccio della gara. E' l'Isola Liri che fa la partita con il Suio che invece è organizzato per una gara di rimessa. Il piano tattico dell'undici di mister Saltarelli però salta quasi subito perchè all'11' l'Isola Liri passa in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la difesa termale si perde Scala che di testa insacca alle spalle di Longo. Il gol non muta il copione dell'incontro perchè al 13' è ancora l'Isola Liri che si fa pericolosa con una conclusione di Cellupica che termina alta sulla traversa. Il primo squillo di marca Suio Terme arriva al 26'. I pontini conquistano una punizione dal limite sulla palla va Vento ma la battuta viene parata dall'attento Giustini. Nel finale di tempo comunque è l'Isola Liri ha rifarsi sotto e trovare la rete del raddoppio. Dopo un palo colpito da Scala al 40' è Giovannone a gonfiare nuovamente la rete della porta del Suio con un rasoterra forte e preciso dopo un pregevole spunto personale. Il Suio sembra alle corde e l'impressione è che solo un fatto episodico possa rimetterlo in partita. Questo arriva al 13' della ripresa. Su un pallone non pericoloso in area Capuano tocca il pallone con la mano e per l'arbitro è rigore. Sul dischetto va Di Fante che non sbaglia e riapre un incontro che sembrava in pieno controllo dei biancorossi. Saltarelli butta in campo forze fresche per provare a pareggiare e al 68', a seguito di un calcio piazzato, il Suio colpisce un palo. Ma è solo una fiammata perchè poco dopo D'Alessandro è costretto a lasciare il campo per un infortunio piuttosto serio e il Suio, senza più cambi, resta in 10. Avanti di un gol e di un uomo l'Isola Liri ha vita facile e al 76' chiude del tutto i conti. E' sempre Scala il protagonista con un altro colpo di testa che si insacca alle spalle di Longo. Al triplice fischio finale del signor Belli di Cassino esplode la festa dell'Isola Liri che va ad esultare alzando al cielo la il trofeo sotto la tribuna dei propri caldissimi sostenitori.

Grande la soddisfazione del delegato provinciale, Pietrino Tagliaferri, a fine partita. «Anche quest'anno la stagione di Terza Categoria è stata di ottimo livello con 18 squadre al via che hanno animato due gironi molto combattuti. I nostri complimenti vanno all'Isola Liri per il titolo appena conquistato che va ad aggiungere all'albo d'oro della manifestazione un nome glorioso del calcio dilettantistico provinciale. In questa occasione mi voglio anche complimentare con il Suio Terme per la raggiunta promozione in Seconda Categoria e con tutte le altre squadre che hanno partecipato. La stagione di Terza Categoria, comunque, non è ancora conclusa perchè al momento si stanno disputando le gare della Coppa Provincia di Frosinone e siamo certi che anche questa ulteriore competizione sarà bella ed animata sino al termine».

Tabellino

Isola Liri 3 - Suio Terme 1

Isola Liri: Giustini, Cocco, Velocci, Giovannone M., Kone, Petrocchi, Mastromattei (32'st Giorgi), Capuano (21'st Venditti), Scala, Giovannone L. (42'st Viscogliosi), Cellupica (39'st Mancini). A disposizione: Pagliaroli, Camara, Peticca, Di Folco, Ferri. Allenatore: Scala

Suio Terme: Longo, Vento M. (10'st D'Alessandro I.), Di Viccaro, Provenzale (20'st Falso), Mazzarella, Ciorra, Di Fante, Bolla (1'st Nicolao), Vento A. (1'st Marzella), Di Civita, Verolla (46'pt Costanzo). A disposizione: D'Alessandro A., Cirillo, Stabile. Allenatore: Saltarelli

Reti: 11'pt Scala, 40'pt Giovannone L., 13'st Di Fante (r), 31'st Scala