Parte questo fine settimana la Coppa Provincia di Frosinone, competizione post campionato che vede al via le squadre di Terza Categoria. Una ricchissima coda sportiva alla stagione appena conclusa che ha laureato campioni l'Isola Liri e il Suio Terme. Le due squadre, che hanno acquisito il titolo a disputare il prossimo campionato di Seconda Categoria, sono ora chiamate ad un nuovo confronto con tutte le avversarie nella Coppa che quest'anno presenta un format molto lungo che ne fa, di fatto, una sorta di atto secondo della stagione 2023-2024.

La Coppa sarà dunque l'occasione per rifarsi per tutti coloro che non sono riusciti ad essere protagonisti in campionato e che magari sono stati penalizzati da un avvio faticoso. Non è quindi affatto scontato che l'esito finale della Coppa dia gli stessi responsi del campionato.

La formula prevista dal Comitato Provinciale, presieduto dal delegato Pietrino Tagliaferri, ha previsto la formazione di tre gironi: uno da sei squadre e due da cinque squadre.

Il girone A è composto da Casalattico, Tufano, Interamna Lirenas, Casalvieri e Villa Latina 2.0. E' un gruppo di squadre che sulla carta si equivale anche se la crescita del Tufano negli ultimi due mesi di campionato fa propendere verso gli anagnini l'onere del risultato.

Nel girone B, che si preannuncia combattutissimo, sono state comprese Isola Liri, Go Sport, MSGC 2018 e Polisportiva Santeliana. La squadra isolana parte con i favori del pronostico ma Go Sport e Santeliana sono state grandi protagoniste del campionato e solo nelle ultime giornate hanno mollato la presa sul primo posto nel raggruppamento meridionale in campionato. Ma attenzione anche alla voglia di rivalsa del MSGC 2018 che nel corso degli ultimi mesi è molto cresciuto.

Nel girone C troviamo Amatori San Giovanni Incarico, Suio Terme, Folgore Maiano, San Giorgio a Liri e Penitro. In questo girone il ranking emerso nella stagione regolare fa propendere i favori del pronostico sulle prime tre squadre ma San Giorgio e Penitro non staranno certo a guardare.

Al termine della prima fase all'italiana che si concluderà il 19 maggio le prime classificate di ogni girone e la migliore seconda si sfideranno in due semifinali (andata e ritorno) che decreteranno le finaliste le quali si sfideranno in gara secca in campo neutro.