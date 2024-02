Inizia la serie delle partite importanti con lo sguardo rivolto alla salvezza. Dopo la sosta il Sora riceve il Termoli di mister Carnevale e, per i bianconeri di Campolo, si tratta di una partita da vincere anche se va tenuto conto che il Termoli nelle prime quattro gare del girone di ritorno ha compiuto imprese non da poco. Tre le vittorie dei molisani più un pareggio che hanno portato in scarsella ben dieci punti. Da qualunque parte la giri sarà una partita di una certa difficoltà che però i bianconeri dovranno affrontare con il classico coltello (sportivamente parlando) tra i denti. Da questo momento in poi, infatti, ogni punto può rivelarsi decisivo.

Tracciando le qualità delle due avversarie si può senz'altro affermare che il peso specifico delle stesse si equivale. Nel Teramo non ci sono grandi goleador ma a segno ci vanno un po' tutti, nel Sora il cannoniere principe è Gubellini che anche all'andata andò a segno siglando così il meritato pareggio. Anche per quanto riguarda il rendimento globale le due compagni si assomigliano molto visto che i punti sono 24 per entrambe, che il Sora ha realizzato 17 reti così come il Termoli e l'unica differenza, nonostante gli ultimi positivi risultati, è che i prossimi ospiti del "Tomei" ne hanno subito uno in più: 24 con un meno 7 dei bianconeri, 25 con un meno 8 dei rossoblù. In definitiva possiamo ipotizzare una partita tutta da giocare che potrebbe essere decisa anche da un episodio. Nel frattempo mister Campolo continua nella sua opera di miglioramento dei propri ragazzi e forse domenica si potrebbero vedere in campo anche i due nuovi acquisti: Capparella e Vitucci anche per quest'ultimo è più facile entrare a gara in corso. Nel frattempo paura passata per Evangelisti; in un primo momento si pensava qualcosa di grave al ginocchio già operato, poi è sembrato un infortunio di minor conto.