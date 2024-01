Dopo il buon punto conquistato a Notaresco – e non era impresa facile tenuto conto della consistenza della formazione teramana – adesso il Sora si appresta ad affrontare un'altra avversaria insidiosa. Quello United Riccione che all'andata i bianconeri di Stefano Campolo hanno regolato grazie alla doppietta di Gubellini. Un risultato di prestigio ottenuto contro una formazione che non aveva, e non ha, mai nascosto le proprie velleità di alta classifica. Ma anche più che utile per la classifica dei ciociari che in quel momento si stava riprendendo da un inizio non semplice. Oggi, però, è tutta un'altra storia anche perché il Riccione ha modificato parecchio il suo assetto con il cambio di allenatore e con il massiccio intervento sul mercato ed a tal uopo giova solo ricordare che in panchina siede quel Ferrara che risulta essere il capocannoniere della società adriatica. Anche il Sora ha partecipato al mercato però – secondo noi – mancando l'ingaggio di quell'elemento utile a centrocampo e nel contempo un prezioso esterno sinistro come Orsi. Però è arrivato Didio che ha già regalato 3 punti preziosi alla sua nuova compagine. Inoltre nel frattempo contro il Riccione il tecnico bianconero potrà contare sulla disponibilità di Gemini e Franco Veron che domenica scorsa erano entrambi bloccati dalla squalifica. Campolo saluta anche il ritorno in campo di Crispino; infatti il portiere – peraltro molto ben sostituito da Simoncelli – ha ricominciato ad allenarsi e presto potrebbe tornare a disposizione.