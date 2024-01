Gran bel pomeriggio di calcio femminile nella cornice dello stadio "Tomei" con la presenza di un buon numero di spettatori per assistere alla gara che metteva di fronte un Sora in un buon momento di stagione e la capolista Latina. Un Sora che si approcciava alla gara con la matematica che gli assegnava il quarto posto già raggiunto in graduatoria con la vittoria sul Cerveteri, che vuol dire il raggiungimento dei play-off per la seconda volta consecutiva al secondo anno di attività; il Latina invece forse era davanti al suo ultimo vero scoglio per la vittoria del girone. Le ospiti si sono fatte trovare pronte da grande squadra quale sono. Una prima frazione davvero equilibrata e sprazzi di bel gioco e belle trame da entrambe le parti. Da segnalare una conclusione a fil di palo di Caira e una punizione calciata centralmente da Ietto. Seconda frazione che per metà ripeteva la stessa trama della prima fino al rigore sbagliato da Ietto che dava inizio al forcing del Latina che cercava insistentemente la vittoria per mantenere il primo posto. Un paio di miracoli di Capi salvano il Sora mentre Di Duca dall'altra parte fallisce un'occasione a pochi passi dalla porta ciccando clamorosamente un pallone da corner. È la voglia e il talento di Aurora Conte però a decidere il match: Ietto dalla destra mette un cross tagliato sul primo palo e la numero 9 si fa trovare pronta con un bell'anticipo sul difensore bianconero e palla che finisce sotto la traversa. Nel finale ci prova il Sora prima con Marini che sfiora il palo e poi con Di Duca che trova pronta con una gran respinta il portiere neroazzurro Lostaglio. Triplice fischio, 0-1, e complimenti da ambedue i lati per la gara disputata. Ora le sorane sono attese dalla trasferta con la fuori classifica Romulea per poi avere un'altra grande gara al "Tomei" con il Ladispoli domenica 4 febbraio per chiudere la stagione regolare e pensare successivamente ai play-off.

Sora Women: Capi, Cocchi, Carnevale, Picano A, Iannarelli, Fraioli, Santopietro, D'Alessandro, Caira, Tersigni, Di Duca. A disp: Picano E, Valente, Masia, Marini, Mancini. All. Dercosi Persichini

Women Latina 1932: Lostaglio, Altobelli, Calligari, Gutterez, Ietto, Schisa, Ciardulli, Biasotto, Sabellico, Pucci, Signore. A disp: Trinca, Naticchioni, Conte, Franzin, Piacentini, Faicchio, Barca, Cochi, Meogrossi. All.Bianchi