Terza vittoria consecutiva e quarto posto confermato allungando proprio su Cerveteri Women per il Sora che sul campo, questa volta di Gallinaro, continua a mostrare evidenti segnali di crescita nonostante anche alcune assenze importanti. Ritmo, gioco e gara gestiti dal primo all'ultimo minuto, numerose le occasioni per allargare ancora il punteggio e a rendere tutto perfetto anche una buona Capi che risponde alla grande quando impegnata. Gara sbloccata da Di Duca con un bel pallonetto al portiere al minuto 4, raddoppio di Santopietro al 27' con un diagonale imparabile e poi due minuti più tardi lo fissa D'Alessandro sugli sviluppi di un corner. Seconda frazione con le bianconere ancora più padrone del campo e con la fiducia del risultato segnano altri gol con Caira a inizio ripresa(48'), Marini dopo una grande azione al 63', ancora Santopietro al 65' e a chiudere i conti sul 7-0 è Di Duca allo scadere. Prestazione e risultato importanti per la classifica ma anche per affrontare al meglio la prossima gara in programma al "Tomei" domenica 21 gennaio alle ore 15:00 contro la capolista e corazzata Latina.

Sora Women: Capi, Carnevale, Picano A, Cocchi, Iannarelli, Fraioli, Santopietro, D'Alessandro, Caira, Di Duca, Marini. A disp: Picano E, Valente, Tersigni. All. Dercosi Persichini

Città di Cerveteri: Ceccarelli, Casacchia, Calabria, Susino, Rodati, Mastropietro, Fontana, Parrotto, Danesi, Ingrami, Rutili. All. Lenzi