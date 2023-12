Chiusura col botto. Quasi quasi è un peccato che il campionato si sia fermato proprio ora. Dopo la più che convincente prestazione dell'altro ieri contro il Costa Orientale Sarda, il Cassino si rilancia in classifica entrando a pieno diritto nel novero di ben sette squadre candidate al secondo posto, e racchiuse in appena 5 punti. Ciò che più ha convinto è stata la prestazione con cui sono stati letteralmente annichiliti i sardi, mai in partita e che mai hanno dato l'impressione di poter impensierire la retroguardia più compatta del girone. Certo che questa trionfale vittoria va temperata tenendo conto di un avversario che aveva fuori causa larga parte della sua rosa: mister Loi, a fine gara, ha dichiarato di aver dovuto far a meno di ben 12 calciatori. Ma alla luce dell'approccio, della gamba, della fame evidenziati dai benedettini, con ogni probabilità, avrebbe fatto fatica qualunque avversario mercoledì scorso. Difficile trovare un calciatore sulla sola sufficienza tra le file biancazzurre, tutti sono andati oltre, a testimonianza che la prestazione è stata molto soddisfacente. Su tutti i due nuovi acquisti invernali: Abreu e D'Angelo. Le reti, certo, ma non solo. La loro prestazione è stata proprio qualitativa e quantitativa in lungo e in largo, e non esclusivamente sotto porta. Carcione per curare il mal di gol rinunciava ad Ingretolli, che proprio ieri ha salutato la squadra («alla base ci sono motivi famigliari», recita il comunicato di addio), affidandosi nuovamente al 3-4-3 con D'Angelo a guidare la prima linea assistito da Abreu a sinistra e Magliocchetti a destra (buona anche la sua prova).

Tempo 3 minuti e il fraseggio tra gli ultimi arrivati metteva il portoghese in condizione di volare sotto la "Laterale" grazie ad un destro ben affilato all'angolino. Il raddoppio era opera di un grande Darboe che trasformava una pressione alta nell'assist per D'Angelo che spiccava su tutti insaccando di testa. Questa realizzazione allontanava tutti i fantasmi di rimonta - stile Flaminia - tagliando le gambe definitivamente agli avversari.

Ma la massiccia prestazione delle punte ultime arrivate non si limitava solo alle marcature. I due si districavano bene sia in pressing che in lotta di prima linea. Ma, in generale, tutto il Cassino spiccava per geometrie ed estetica. Abreu sulla sinistra aveva un passo ampio e fluido; D'Angelo si ben disimpegnava negli scontri con Gallo e Bonu, due colossi della categoria. La mediana tornava a due - con Mele e Darboe - ma non soffriva mai l'uomo in meno; in difesa alle certezze di Mileto e Lazzazzera (buona la sua prestazione da titolare dopo oltre un mese di assenza) si aggiungeva quella di Vitale, sempre attento e ben integrato nel pacchetto arretrato. Solita partita ordinata degli esterni Raucci, Mazzaroppi e Maciariello; Stellato era quasi uno spettatore non pagante.

Se il Cassino dovesse confermare questa quadratura, ciò certamente preannuncerebbe un girone di ritorno molto interessante. L'ingorgo in zona play off con ogni probabilità sarà destinato a sciogliersi a favore di chi avrà trovato l'equilibrio più stabile dopo il mercato invernale. Sotto questo aspetto i benedettini lasciano ben sperare. Ora la pausa natalizia, utile per ricaricare le batterie. Dopo la Befana, domenica 7 gennaio, il Cassino darà il via al proprio girone di ritorno ospitando il pericolante Boreale, ancora in casa. Sarà un'occasione per allungare la striscia di risultati utili - arrivata a ben 8 risultati di fila - ma a questo punto conterà solo un esito: la vittoria, per volare sempre più alto.