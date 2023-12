Il Sora Women vince e convince a Roma col Grifone. Cercava conferme dopo la vittoria con Calions il Sora Women e le trova in una gara non semplice contro una formazione giovane e che gioca senza pressioni non facendo classifica. Bianconere che scendono in campo anche loro con un'età media davvero molto bassa (20 anni!) e tanta voglia di dimostrare da parte di tutto il gruppo. Gara equilibrata nei primi minuti; risultato che viene sbloccato da Egidi (Grifone) con un bel tiro in diagonale che termina in rete alla sinistra di Capi e 1-0 Grifone al 20°. Pareggio immediato del Sora con Masia che attacca alle spalle la difesa di casa, grande assist di Tersigni e Masia con un tocco morbido scavalca Ceccon e la mette in rete. Si ripete l'accoppiata Masia-Tersigni ma questa volta a ruoli invertiti: Masia scappa sulla destra, mette una palla tagliata alle spalle della difesa e gran destro di Tersigni che sigla l'1-2 al 31°! Le sorane portano a termine la prima frazione col risultato che le vede in vantaggio e Capi che chiude bene lo specchio in un paio di occasioni. Seconda frazione di alto livello del Sora: totale controllo della gara con gestione del possesso che viene alternata a folata offensive pericolose con più di un'occasione per chiuderla. Lo fanno però prima D'Alessandro al 60° col 3-1 e poi Di Duca di rapina su un corner la infila in rete al 75° per l'1-4. La prova a riaprire il Grifone che si butta in avanti e trova il 2-4 con un gran tiro dalla distanza di De Angelis quando però è troppo tardi e la partita era indirizzata sul risultato finale di 2-4! Il Sora Women ci tiene a ringraziare per la grande ospitalità e sportività la squadra di casa, il Grifone Gialloverde!

Grifone Gialloverde: Ceccon, Baldini, Giovagnoni, Di Curzio, Ambrosio, Cancelli, De Angelis, Lorenzetti, Egidi, Pezzoli, Caprini. A disp: Salustri, Di Meo, Abete Ricciardi, Finamore, Galizi. All. Tavoletta

Sora Women: Capi, Marini, Iannarelli, Picano A., Carnevale, Santopietro, Tersigni, Masia, Di Duca, Caira, Valente. A disp: Fraioli, Cocchi, Picano E., D'Alessandro. All. Dercosi Persichini