A caccia del bottino pieno. Dopo tre pareggi consecutivi il Cassino sbarca a Budoni (fischio d'inizio alle 14.30 odierne) con l'intento di riottenere i 3 punti per mantenere il ritmo di marcia delle prime della classe. Quarto posto in coabitazione per gli uomini di Carcione che fanno parte di un affollato trenino a quota 23 punti, in ritardo di due dall'Ischia, terza della classe. Tornare al successo sarebbe fondamentale per i benedettini, soprattutto a livello mentale per affrontare col vento in poppa la seconda della classe - il Costa Orientale Sarda- nel match di mercoledì prossimo che chiuderà anno solare ed il girone d'andata. "Rimaniamo delusi per i due punti persi col Flaminia, potevamo chiuderla prima - afferma mister Imperio Carcione - ripartiamo con la consapevolezza della prestazione e del fatto che subiamo molto poco. Per Budoni ciò che mi preoccupa è l'atteggiamento, non vorrei che i ragazzi si facciano condizionare dal momento negativo dei nostri avversari".

Infatti il Budoni non è squadra in salute: partita benissimo con 8 punti nelle prime 4 sfide, a dispetto delle mire di salvezza, il sodalizio isolano ha imboccato una china decisamente pericolosa con addirittura 8 sconfitte nelle successive 11 gare, dove ha raggranellato appena altri 5 punti che valgono il terz'ultimo posto della classifica. Nell'ultimo mese, andando nel dettaglio, la formazione gallurese annovera solo sconfitte: nessun punto portato a casa nelle ultime 5 partite. "Occhio a non perdere la bussola - ammonisce il tecnico cassinate - se da una parte è vero che il Budoni perde, lo è altrettanto che contro CynthiAlbalonga e San Marzano sono usciti sconfitti dopo aver disputato due signore partite, sfaldandosi solo dopo aver incassato il gol. Noi dovremo essere bravi a cercare immediatamente la marcatura ma sempre con raziocinio ed equilibrio".

Prosegue l'integrazione dei nuovi arrivati all'ombra dell'abbazia benedettina non più di una decina di giorni fa. Qualcosina di più ci si potrà aspettare dal loro impiego a dispetto dell'entrata "a freddo" della sfida col Flaminia: "Sono soddisfatto di come si stanno amalgamando i nuovi arrivati - chiude Carcione - vedo il giusto spirito ma occorre continuare a lavorare in questo modo. D'Angelo? Già lo vedo meglio. Siamo pronti".

Tornano Ingretolli e Raucci delle rispettive squalifiche. A proposito della punta romana in settimana la società ha smentito categoricamente indiscrezioni che lo raccontavano in partenza in direzione in Ostia in luogo di Cardella, migrato in quel di Nocera. Il sodalizio di via Appia ha tenuto a sottolineare a mezzo social che non si priverà del suo capitano, allontanando ogni ombra. Continua a migliorare Lazazzera che sarà nuovamente convocato, ancora out solo Cavaiola e Lucchese per la spedizione sarda.

Programma e arbitri

