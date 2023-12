Calcio In Serie D pareggi per Cassino e Sora In Eccellenza vittoria dell'Anagni, sconfitto il Ferentino, buon punto del Roccasecca a Terracina

Città di Anagni Calcio Città di Anagni Calcio Tivoli - Sora Tivoli - Sora « »

La Redazione 04/12/2023 16:18 letto 3 volte

Cassino e Sora impegnati in trasferta, pareggiano sui campi di Ardea con la Nuova Florida e Tivoli. Uno a uno dei benedettini, al gol di Lestini nel primo tempo ha risposto Magliocchetti allo scadere. I volsci impattano per 2-2, la rete finale è di Gubellini. Eccellenza

Città di Anagni - Città di Formia 2-0

Città di Anagni : Santi, Silvestri, Gori, Dolce, Pralini, Pasquire, Lleshi, D'Arpino, De Vita, Flamini, Liburdi (43'st Fratarcangeli) A disposizione: Bracaglia, Fenicchia, Iacovacci, Mancini, Palma, Cataldi, Gentilforti, Giorgi Allenatore: Gerli

Città di Formia: Caparro, Marino, Esposito, Garcia, Mirabelli, Colacicco, Da Silva, Di Gennaro, Buglia, Rizzi (44'st Marotta), Sidibe A disposizione: Citarella, Tortora, Frascogna, Zullo, Palazzo, Burzi, Abbruscato Allenatore: Perrella

Arbitro: Conte di Albano Laziale; assistenti Rapelli di Ostia Lido e Rainaldi di Tivoli

Reti: 35'st Llheshi, 41'st De Vita Gaeta - Ferentino 1-0

Gaeta: Zuccaro, Tataranno, Di Nardo (9' st Tofa), Del Duca, Mastroianni, Riccio, Natiello, Carnevale (24' st Colarieti), Loria (9'st Di Vito), Parisella (37' st Sequino), De Costanzo (1' st Sessa). A disp.: Muti, Conflitti, Perfetto, Zatico. All.: Mancone.

Ferentino: Cardoso, Mattarelli, Galeazzi R., Begliuti, Tajani, Proietti (30' st Farruggio), Salvatori (9' st Capogna), Oriano (14' st Ciocchetti), Cardinali, Arduini, Navarra (30' st Galeazzi C.). A disp.: Vicini, Cantagallo, Bocanelli, Goh, Nuzzi. All.: Di Rocco

Arbitro: Capponi di Latina (Panella-Pernarella)

Reti: 27' st aut. Galeazzi R. Terracina-Roccasecca 1-1

Terracina: Campagna; Merluzzi; Guida (19' st Botta); Proietti; Sossai (27' st Ragozzo); Rosania; Selvini (19' st Zambruno); Spirito; Fioretti; Cano (27' st Curiale); Bellante. A disposizione: Martinelli; Celli; Mazzon; Dironza; Capotosto. Allenatore: Pernarella

Roccasecca TST: Fusco; Dell'Aversano; Roma; Galasso (9' st Berardi); D'Agnese; Schettino (3' st Rotondi); Barrenechea; Proia (1' st Compagnone); De Carolis (15' st Mallozzi); Carlini; Grimaldi (45' st Coppola). A disposizione: Sala; Mastromattei; Antonellis; Marinelli. Allenatore: Grossi

Arbitro: Catalani di Ciampino; assistenti Conti e Curcio

Reti: 26' pt Carlini (R); 40' pt Fioretti rig (T)

© RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell’articolo o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP

Contenuto sponsorizzato

Contenuto sponsorizzato