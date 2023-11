L'A.S.D. Sora Calcio 1907 annuncia la firma di Savino Orazzo, difensore centrale classe 2002, ma che può ricoprire tutti i ruoli della difesa, proveniente dalla Gioiese (Serie D girone I), di cui è stato il capitano in questa stagione collezionando 12 presenze ed un gol. Per il difensore nativo di Castellammare di Stabia anche 87 presenze in serie D e 2 gol in carriera con le maglie di Sangiustese, Cannarsa, Gladiator e Gioiese. Il giocatore si è aggregato da ieri al gruppo ed è a disposizione per la gara di Tivoli.