Una partita "sporca", vinta di "horto muso" grazie ad uno svarione della difesa avversaria.

Una partita "sporca", dicevamo e della quale avevamo parlato con Stefano Campolo giusto sabato mattina appena dopo la fine della seduta di allenamento.

«Sarà una partita "sporca" ma che noi dobbiamo vincere assolutamente», ci aveva detto il tecnico bianconero, conscio delle difficoltà che avrebbe proposto il Monterotondo che arrivava da due vittorie e dalla penuria di elementi con cui formare un undici competitivo. Vero è che Mastrantoni è sceso regolarmente in campo fin dall'inizio ma è pur vero che le sue condizioni non erano ottimali. Vero pure che Marsinano aveva non più di venti minuti di autonomia ed in effetti più o meno tanti ne ha disputati.

Così come Blando che la sua mezz'ora se l'è fatta tutta e la sua presenza si è fatta sentire. Ed è pure vero che con l'assenza di Veron si doveva studiare una formula alternativa e così è stato con l'inserimento come "quarti" sono scesi in campo Vespa a destra ed Orsi a sinistra. Tra l'altro, di fronte un Real Monterotondo che si è dimostrato ben apparecchiato nel pacchetto di centrocampo e voglioso in attacco dove Napoleoni dava saggi della sua esperienza.

Probabilmente – e si vedrà meglio nell'occasione che ha generato il gol del Sora – il punto debole dei capitolini è la difesa che spesso e volentieri si permette qualche pausa di troppo.

Non è stata una gran partita, come abbiamo già accennato anche se il Sora all'inizio aveva dato buoni segnali (Gagliardi al 3' e Gubellini al 23') per poi spegnersi lentamente nel grigiore di un gioco senza acuti.

Non meglio gli ospiti che rari sussulti hanno avuti alla fine dalla prima frazione. Più volitivi nella ripresa con una paio di iniziative di Napoleoni (18' e 25' che ha spaventato Crispino che però si è fatto trovare preparato.

Poi, al minuto numero 86, un retro passaggio avventato e corto verso Benvenuti e con Palma che ha capito tutto e si è avventato come il falco sulla preda, un tocco ed il gol-vittoria. Una vittoria e 3 punti importanti per Campolo ed i suoi ragazzi giusto alla vigilia di un paio di trasferte consecutive: Tivoli la prima e Fano l'altra.

Sora - Monterotondo 1-0

Sora - Crispino; Vespa, Gemini, Mastrantoni, Orsi; Di Gilio, Fortunato (68' Marsinano); Gagliardi, 65' Blando) Tribelli, Jirillo (80' Giordano; Gubellini (78' Palma). A disposizione: Salvati, Mascella, Paolucci, Fiammenghi, Casali. All: Campolo

Real Monterotondo - Benvenuti; Primasso, Malvestuto (89' Cuccioletta), Pasqui, Albanesi; Manca, Gianni, Compagnoni; Cantiani; Taviani (68' Capuano), Napoleoni. A disposizione: Macri, Calisto, Drgotto, Nardoni, Scaffidi, Riccucci. All: Polverini

Arbitro - Benito Saccà di Messina. Collaboratori: Dario Testari di Catania e Elvira Rizzo di Enna

Reti - 86' Palma (S)

Note - Ammoniti: Marsinano (S). Angoli: 6 a 2 per il R. Monterotondo. Rec: pt 0 – st 5'