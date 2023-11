Ottimo punto. Il Cassino blocca e spaventa la corazzata Nocerina sullo 0-0. Partita aperta, a tratti spettacolare, e ben giocata in particolare dagli uomini di mister Imperio Carcione che si impongono nell'approccio meritando il vantaggio nella prima mezz'ora ma rischiano anche di subire, in particolare quando l'uscita di Cavaiola per infortunio stava per far perdere i consolidati riferimenti nelle retrovie. I molossi chiudono la prima frazione in crescendo facendo anche tremare i pali della porta di Stellato sul finale di frazione. Nella ripresa le formazioni si equivalgono ma il Cassino conserva un atteggiamento sempre propositivo. Grosse occasioni da entrambe le parti: il pareggio ci può stare.

Carcione rinuncia ai lungodegenti Lazazzera e Lucchese. La sorpresa nel 3-5-2 della casa è Magliocchetti a far da partner con Ingretolli. Panca per Tortolano. Nappi sistema i suoi col 4-3-3. In avanti Piccioni è affiancato da Liurni e Guida.

Buon approccio del Cassino: al 1' Ingretolli riceve dai 23 metri da posizione defilata tirando di prima intenzione: largo. Al 7' Mele muove la palla su punizione mettendo al centro un cross su cui Cocorocchio si fionda ma spedisce al lato di un metro. Al 10' biancazzurri pericolosissimi con l'incursione di Raucci, il suo cross in mezzo trova Magliocchetti il cui tiro è sporco, fa flipper ma viene bloccato da Venturini. Ancora Cassino pericoloso al 25': Mazzaroppi si accentra in area da destra, il suo tiro da pochi metri viene frustrato da un grande balzo di Venturini che salva i suoi. Tre minuti ancora e Magliocchetti si lancia in spaccata su un cross di Raucci, è bravissimo l'estremo rossonero ad alzare sopra la traversa. Raucci insiste da destra: traversone per Ingretolli che gira ma esalta ancora i riflessi di Venturini.

Insistono i padroni di casa, è Mazzaroppi a colpire di testa ma ancora Venturini risolve la conseguente palla alta. Poi esce fuori la Nocerina che trova le contromisure nella seconda parte di tempo: Guida infila in velocità le maglie cassinati catapultandosi su un lancio lungo dalle retrovie, arrivando a tu per tu con Stellato che compie un miracolo ed evita la beffa. L'occasione gasa gli ospiti coi biancazzurri costretti a rinunciare a Cavaiola uscito per un infortunio muscolare. Infatti al 42' Liurni entra da destra facendo partire una bomba che si stampa sulla traversa, la sfera torna a Guida che non riesce a far tap in. Riecco il Cassino al 44': Evangelista serve di testa Ingretolli la cui torsione sfila di poco al lato. In pieno recupero Liurni tenta dal limite al termine di una bella azione: fuori di poco.

Nella ripresa pronti-via, lo svarione di Cocorocchio innesca Liurni che davanti a Stellato viene ipnotizzato ancora una volta. Al 9' Raucci crossa teso, Ingretolli si avvita chiamando l'estremo campano ancora al lavoro. Nuovamente il numero 9 benedettino, 4 minuti più tardi, riceve in corridoio da posizione defilatissima lasciando partire una rasoiata che viene deviata in angolo dall'attentissimo Venturini.

Al quarto d'ora Mileto incorna l'angolo di Cavaliere senza far paura. L'occasione più grossa della ripresa per i cassinati giunge un minuto dopo quando Ingretolli si allarga a destra vedendo l'inserimento di Evangelista e servendolo sul secondo palo: il classe 2004 non trova la porta da meno di un metro. La partita cala d'intensità. Al 24' Darboe viene lanciato in campo aperto arrivando davanti a Venturini in precario equilibrio senza riuscire a calciare. Al 28' Piccioni lavora un buon pallone dal limite ma scarica in bocca a Stellato che è attento. I cambi di Carcione e Nappi sono offensivi ma lo 0-0 non si sblocca ed il Cassino porta a casa un pareggio importante ed il quarto risultato utile di fila.

Tabellino

Cassino-Nocerina 0-0

Cassino - Stellato, Raucci, Cavaiola (38' pt Evangelista), Mele, Cocorocchio, Mileto, Mazzaroppi (8' st Maciariello), Darboe, Ingretolli (43' st Bianchi), Cavaliere (32' st Tortolano), Magliocchetti. A disp.: Imbastaro, Sinopoli, Rossi, Caiazzo, Tullio. All.: Carcione

Nocerina - Venturini, Crasta, Esposito, Petti, Mazzei, Ulliano (24' st Poziello), Vecchione, Rossi (24' Basanisi) Piccioni (46' st El Bakhtaoui), Liurni (38' st Parravicini), Guida (Gataleda). A disp.: Pellegrino, Pinna, Fontana, Mariano. All.: Nappi

Arbitro - Stefano Calzolari di Albenga. Assistenti: Valeria Spizuoco di Cagliari e Matteo Manni di Savona

Note - Ammoniti: Mele (C), Rossi (N), Piccioni (N). gara disputata a porte chiuse. Giornata fredda ma soleggiata, terreno in ottime condizioni