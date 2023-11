Tris di vittorie, terzo posto in classifica ma incognita campo per la sfida di domenica. Il Cassino si gode il panorama da una posizione di assoluto prestigio dopo che la zampata di Maciariello al 95esimo minuto spediva i benedettini alla posizione bronzo della classifica, in solitaria. Vittoria pesantissima, per la graduatoria ma soprattutto per il morale, quella arrivata dalla tana dell'Ostiamare. Serviva il momento giusto, l'episodio determinante, che capitava proprio nel corso dell'ultimo giro di lancette d'orologio: la verticale su calcio da fermo trovava la torre maestosa di Mileto che svettava su compagni ed avversari da oltre il secondo palo, apparecchiando per il calciatore che non ti aspetti, Luca Maciariello, il quale si vestiva da Filippo Inzaghi mettendola dentro alla Superpippo. Che il gruppo squadra stia diventando una grande famiglia si è visto, plasticamente, dall'esultanza: tutti da mister Carcione e la festa prendeva il via.

Sfida dura all'Anco Marzio di Ostia, ne saltava fuori il classico match da campo romano, quello in sintetico, stretto e corto. Le due trequarti campo venivano guadagnate ora dall'una o ora dall'altra squadra con facilità dopodiché si faticava a trovare spazi percorribili. Non più di 2-3 occasioni importanti, oltre al gol. Tra le più significative c'era la traversa timbrata in ripartenza da Tortolano. L'ex Latina ha giocato una buona gara, toccando molti palloni. Gli manca il gol, e quindi quella fiducia che lo sbloccherebbe in maniera definitiva, lasciando via libera a mezzi tecnici indiscutibili.

L'Ostiamare nel finale provava a cercare di pressare il Cassino nei suoi ultimi 40 metri ma la terza linea governata da Francesco Mileto, insieme a tutta la squadra, regalava un nuovo saggio di bravura confermandosi impermeabile per la terza gara di fila. Con 6 gol al passivo, in questo momento, il Cassino rimane la difesa meno battuta del proprio girone e la terza miglior retroguardia dei campionati dalla Serie A alla D, dopo Trapani (D) con sole 4 reti incassate in 12 gare disputate e Juve Stabia (Serie C) con 5 marcature in 14.