Il pareggio conquistato a Senigallia, oltre che meritato, è risultato essere anche piuttosto gratificante per la classifica. In effetti, se non fosse stato raggiunto, oggi la classifica avrebbe potuto avere una ricaduta psicologica importante, ma negativa, su tutto l'ambiente. E non sarebbe stato un bell'andare in vista dello scontro diretto con il Real Monterotondo di domenica 26. Uno scontro che può valere parecchio visto che la formazione romana (si può dire così?) ha lo stesso punteggio in classifica di quella bianconera. Per ottenere quanto è nei propri desideri però la truppa di mister Stefano Campolo dovrà battere non solo l'avversaria ma piuttosto la fobia del Tomei. Da un'analisi – diciamo così, comparata – si evince che dei 13 punti finora conquistati dai bianconeri ben 8 sono stati ottenuti lontano dalle mura amiche e solo 5 tra quelle. La nostra non vuole assolutamente essere una valutazione tecnico-tattica e neppure quella del rendimento degli attaccanti perché – come si suol dire – si vince in undici (o sedici con i cambi a disposizione e si perde allo stesso modo.) Sarebbe giunto, però, il momento giusto per sfatare la tradizione negativa e tornare a fare del Tomei il fortino dal quale costruire quello che fin dall'inizio di stagione era nei piani della società: una salvezza tranquilla che comunque, al momento, appare in linea con i desiderata. Che si possa e si debba fare qualcosa di più per acquistare maggiore tranquillità questo è nei voti di tutti. Nel frattempo c'è da segnalare che contro il Monterotondo il tecnico bianconero dovrà fare a meno dello squalificato Veron (somma di ammonizioni) e dell'infortunato Ippoliti mentre non sembra ancora recuperabile Mastrantoni ed in dubbio appare anche Gubellini; come dire una difesa da inventare ed un attacco pure. Il compito di Campolo non è, quindi, dei più semplici ma il bravo Stefano sarà in grado di sorprenderci.