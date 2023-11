Non è stata una buonissima gara quella del Sora Women che porta comunque a casa un risultato molto largo che dà sicuramente morale e spinta per le prossime due gare, le difficilissime trasferte di Ladispoli e Valmontone ma che non porta punti poiché la squadra ospite la Romulea disputa il campionato da fuori classifica. Una partita dove le bianconere non riescono a prendere in mano il pallino del gioco e ad imbastire trame lineari e si affidano alle verticalizzazioni e all'equilibrio. La gara si sblocca grazie al duo Iannarelli-Caira: la prima scodella dentro un grande cross che la numero 8 bianconera deve solo spingere in rete da distanza ravvicinata. Poi sono due piazzati di Picano E. e Caira a fissare il punteggio sul 3-0 al termine della prima frazione. Poco da segnalare nella seconda frazione con i gol che arrivano al 57' con Caira, poi la rete ospite al 64' con Cocozza; chiude i conti Di Duca al 71' per il 5-1 finale. Una buona cornice di pubblico ad assistere alla partita con la presenza di molte bambine della scuola calcio femminile bianconera. Ora testa alla trasferta di Ladispoli.

Le formazioni

Sora Women: Capi, Picano A, Carnevale, Picano E, Iannarelli, Masia, Fraioli, Santopietro, Tersigni, Caira, Di Duca. A disp: Marini, Cocchi, Valente, D'Alessandro. All. Dercosi Persichini

Romulea sq.B: Fundaro, Cardini, Luzi, Properzi, Amendola, Castro, Scarlatti, Di Carlo, Valeri, Attene, Cocozza. A disp: Maisto, Albanese, Ponzi, Civello, Abdel Aziz, Forlivesi, Auricchio. All. Fortini