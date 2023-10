Settima sconfitta per il Ferentino che perde in casa contro l'Atletico Pontinia. Una partita equilibrata nel primo tempo che la squadra ospite nella ripresa ha saputo fare sua passando subito in vantaggio e poi controllando bene la reazione di un Ferentino che per la quinta volta chiude una gara senza fare gol. Nel calcio occorre buttarla dentro ed in questo momento al Ferentino non riesce proprio, nemmeno su rigore. A complicare poi la vita alla squadra amaranto ha concorso anche un tasso di inesperienza elevato venuto fuori nella circostanza dell'espulsione di Cerioni che ha lasciato la squadra in inferiorità numerica nel momento cruciale del match.

La cronaca: la prima azione è un tiro di Navarra al 4' che si spegne fuori. Il Pontinia risponde con un piazzato di Bordin deviato da Simoncelli. Al 18' Navarra, il migliore dei suoi in avvio, supera il proprio marcatore e fa partire un fendente che si stampa sulla traversa dopo una deviazione di Saglietti. Sul seguente corner i ciociari protestano per un tocco di mano che però l' arbitro non ravvisa. Al 21' Aquilani ruba palla ed innesca Janneh a centro area; sull'attaccante ospite è bravissimo Cantagallo a chiudere. Al 31' Navarra slalomeggia in area e lascia partire un tiro che Saglietti respinge come può. Sulla sfera si avventa Salvatori che da buona posizione di testa butta fuori. Nel finale di tempo dopo una azione in area del Ferentino si scaldano gli animi tra Janneh e la difesa del Ferentino. La disputa prosegue nell'intervallo e al ritorno in campo mancano all'appello proprio Janneh e Proietti espulsi nella pausa. Al 3' della ripresa cambia il risultato. Di Monaco mette al centro una palla che la difesa ferentinate cicca lasciando l'appena entrato Gesmundo nella possibilità di infilare in rete con un preciso colpo di testa. Al 62' Aquilani ruba palla a Cerioni e tira da corta distanza trovando la ribattuta di Simoncelli. Al 68' Begliuti viene atterrato in area e per l'arbitro è rigore per il Ferentino. Sul dischetto va Ciocchetti la cui conclusione è fiacca e viene deviata in angolo da Saglietti. Il Ferentino accusa il colpo ma non demorde e continua a spingere lasciando spazio però alle ripartenze ospite come all'80' quando Aquilani parte in contropiede e spizza il palo della porta amaranto. All'85' ingenuità di Cerioni che si becca due gialli in sequenza e lascia la sua squadra in 9. L'episodio è il colpo di grazia sulle residue speranze del Ferentino che vengo del tutto azzerate dalla rete del 2-0 dell'Atletico segnata da Aquilani al 90' quando di testa insacca dopo una ribattuta di Simoncelli su punizione di Adamo.

Tabellino

Ferentino 0

Atletico Pontinia 2

Ferentino: Simoncelli, Mattarelli (12'st Cerioni), Galeazzi R., Ciocchetti (25'st Galeazzi C.), Cantagallo, Proietti, Salvatori (25'st Goh), Begliuti (42'st Nuzzi), Capogna, Valentino (12'st Porcu), Navarra

A disposizione: Vicini, Pietrobono, Abulei, Oriano

Allenatore: Battistelli

Atletico Pontinia: Saglietti, Maricca, Restaini, Corelli, Napoleoni (47'st Seccafien), De Santis, Adamo, Di Monaco, Aquilani, Janneh, Bordin (1'st Gesmundo)

A disposizione: Viscusi, Bispuri, Pelle, Mollo, Romani, Milani, Panariello

Allenatore: Gesmundo

Arbitro - Marco Cazzavillan di Vicenza; assistenti Michele Di Mambro di Cassino e Giannandrea Aguzzi di Rieti

Reti - 3'st Gesmundo, 45'st Aquilani

Note - espulsi Proietti, Janneh, Cerioni; ammoniti Corelli, Ciocchetti, Galeazzi R., Porcu, Gesmundo, Galeazzi C.