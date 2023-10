Tre impegni in sette giorni: le difficoltà per le società della quarta categoria calcistica nazionale aumenteranno a dismisura. Ovvio che in questa situazione ci saranno tutte le società ma a noi, al momento, ci interessa quella bianconera del patron Palma. Reduce dall'ingiusta sconfitta subita per mano del Campobasso (parte) ma anche dalla sfortuna (parte più grande) il Sora dovrà recarsi nella tana del Matese per cercare di riguadagnare quei punti persi giusto contro i molisani.

Con questa trasferta (ore 14.30) inizierà il trittico (Matese e L'Aquila fuori casa, Atletico Ascoli in casa mercoledì pomeriggio al "Tomei") che, probabilmente, dirà parecchio sulle possibilità della truppa di Stefano Campolo. Anche le risposte potrebbero essere tre ad iniziare da quella più positiva. Se infatti Mastrantoni e compagni riuscissero ad incamerare punti importanti nell'arco delle tre sfide allora la situazione diverrebbe davvero interessante. Se invece i punti guadagnati non fossero molti, ma comunque in linea con gli obiettivi societari, sarebbe già cosa buona ed attinente alla attuale realtà che poi è quella di una salvezza tranquilla. Per quanto riguarda terza ed ultima ipotesi non vogliano neppure pensarci anche perché mister Campolo, nonostante le difficoltà che i suoi ragazzi dovranno affrontare, non si fa neppure sfiorare da essa.

«La prima difficoltà – ci ha detto il mister – è quella di un terreno di giuoco più ridotto rispetto al nostro ed a tanti altri. Poi c'è che il Matese è squadra che aggredisce in tutte le zone del campo, ragion per cui noi dovremo far girare il pallone senza perderci in inutili ghirigori».

Corrado Urbano, allenatore della formazione campana ed ex bianconero anche se per una sola stagione, cercherà di sfruttare al meglio le qualità dei suoi, diversi dei uali sono piuttosto esperti.

«Perciò – è la replica di Campolo – dovremo fare attenzione a non cadere nel loro tranello. Ovvio che parlo sempre di situazioni sportive ed a quelle dovremo dare linfa». In definitiva, ci pare di capire, un Sora battagliero il giusto e con alte motivazioni.

«Dovrà essere così –conclude il tecnico - e se dovessi vedere qualcuno che non risponde alle sollecitazioni non mi farò scrupolo di sostituirlo subito».

Insomma, squadra avvertita mezzo salvata.

Le probabili formazioni: FC Matese (4-3-3) – Palombo; Santoni, Guarino, Gagliardini, Lesi; Marcucci, Langellotti, Ricciardi; Orlando, Iacovoni, Napoletano. All: Corrado Urbano; Sora (3-5-2): Crispino; Gemini, Mastrantoni, Veron; Ippoliti, Fortunato, Tribelli, Di Gilio, Orsi; Gubellini, Gagliardi. All: Stefano Campolo. Arbitro: Gervasi. Assistenti Zappino e Trapasso.

Nel Girone G il Cassino ha perso nell'anticipo giocato ad Ischia. Sfortunati gli ospiti che subiscono su calcio di rigore e alla fine non sfruttano alcune buone occasioni: palo di Bianchi alla fine.

Il tabellino

Ischia 1

Cassino 0

Ischia: Gemito, Florio, Ballirano, Patalano, Chiariello, Pastore, Talamo (43' st Montuori), Giacomarro, Maiorano, Baldassi, Damiano (39' st Quirino)

A disposizione: Vivace, Buono S., Buono L., Cibelli, Bisogno, Pinto, Di Meglio

Allenatore: Buonocore

Cassino: Imbastaro, Raucci (23' st Evangelista), Cavaiola, Mele, Lazazzera (1' st Cocorocchio), Mileto, Maciariello, Darboe (33' st Mazzaroppi), Ingretolli, Cavaliere (42' st Bianchi), Magliocchetti (15' st Tortolano)

A disposizione: Stellato, Lucchese, Tullio

Allenatore: Carcione

Arbitro - Ravara (Viterbo). Assistenti: Iuliano (Siena) e Cucciniello (Arezzo)

Reti - 8' st Baldassi (I) su rigore

Note - angoli 2-4. Ammoniti Florio (I), Magliocchetti (C), Baldassi (I). Rec. pt 1', st 6'. Spettatori 1500 circa con rappresentanza ospite

Prossimi impegni del Sora: mercoledì 1 novembre in casa con l'Atletico Ascoli, domenica 5 a L'Aquila. Prossimi impegni del Cassino: mercoledì 1 novembre in casa con l'Atletico Uri, domenica 5 ospite della Gladiator.