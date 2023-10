A caccia del tris. Un Cassino col vento in poppa sbarca ad Ischia con l'intento di centrare del terzo successo consecutivo che lo lancerebbe nelle zone altissime della classifica. Si apre oggi una "nove giorni" accattivante per i benedettini che dirà molto sulle proprie ambizioni stagionali, giacchè in questo breve segmento temporale gli uomini di mister Imperio Carcione scenderanno in campo ben tre volte nel contesto del classico turno infrasettimanale di Ognissanti. Ad Ischia, Uri in casa e nuova trasferta contro il Gladiator: questo è il menù delle prossime giornate. Sulla carta, e solo sulla carta, il Cassino potrebbe ambire davvero ad un filotto che farebbe sognare i tifosi, ma il tecnico benedettino tiene tutti con i piedi ben saldi a terra: «Non possiamo ragionare con un arco temporale così lungo - avverte mister Carcione - in questo campionato ogni squadra ha 4-6 giocatori in grado di fare la differenza in ciascuna gara, scendere in campo pensando di aver vinto e con la testa alla prossima sfida può far perdere punti preziosi. Il Cassino è forte quando è concentrato e determinato in ogni singola partita».

L'Ischia, gloriosa società con diverse apparizioni anche nel professionismo, si ripresenta quest'anno in Serie D dopo l'esclusione proprio da questo campionato seguìta alla retrocessione della stagione 2015-16: alla presidenza c'è Pino Taglialatela, iconico portiere del Napoli degli anni '90; che ha costruito una squadra con l'imperativo di mantenere la categoria ma al contempo dotata di individualità importanti: Nicola Talamo è la punta di diamante dell'attacco campano; ma anche i mediani Giuseppe Maiorano, Dario Giacomarro e i difensori Gabriele Pastore e Giacomo Chiariello rappresentano dei punti forti della formazione allenata dall'ex fantasista del Ravenna, Enrico Buonocore. Torna ad affrontare da ex il Cassino, a qualche anno delle apparizioni in casacca biancazzurra, il terzino mancino Giovanni Mattera: «Aggiungerei anche l'attaccante Baldassi ai calciatori di livello, giacché l'ex Monterotondo ha disputato un ottimo campionato l'anno scorso - specifica il tecnico benedettino - l'Ischia è una formazione tosta, organizzata, composta da buoni calciatori e che cerca spesso la costruzione dal basso. Come al solito il giusto atteggiamento farà la differenza».

La formazione isolana naviga sulla linea di galleggiamento dei play out (per quello che può valere alla 7a giornata) ed ha perso solo due gare (contro il Boreale, proprio domenica scorsa, e contro la Cavese) e sembrano abbonati ai pareggi (ben 4) dove spiccano quelli imposti a San Marzano e Costa Orientale Sarda.

«Prepariamo la partita con intensità ed impegno consapevoli che sarà una partita molto impegnativa», prosegue Carcione.

Per quel che concerne le disponibilità, la buona notizia è il rientro dalla squalifica di Emiliano Tortolano - Carcione ha speso parole al miele per l'ex Trastevere dopo la vittoria contro la Romana.

«Tortolano può ricoprire tutti i ruoli d'attacco, abbiamo provato diverse situazioni, possiamo variare», chiude l'allenatore del Cassino.

Da valutare sono le condizioni del ginocchio di Lucchese che con ogni probabilità comunque verrà convocato. Desta curiosità la scelta del modulo del mister originario di Piedimonte San Germano: 3-5-2 o 3-4-3, prevediamo più il primo con il quale sono maturate le ultime due vittorie.