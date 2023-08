Chiusa la prima parte di preparazione, riprenderanno domani le fatiche del Cassino dopo due giorni di pausa. Mister Imperio Carcione, dopo la vittoriosa amichevole disputata domenica con il Città di Anagni (Eccellenza), ha concesso ai suoi ragazzi un paio di giorni di riposo per smaltire gli annosi carichi imposti delle quotidiane doppie sedute di allenamento di queste prime settimane di lavoro.

Il campionato è slittato di otto giorni, si inizierà il 10 settembre invece del 3; il primo turno di Coppa Italia, a cascata, sarà previsto per il primo weekend di settembre e sarà il consueto antipasto prima dell'inizio delle ostilità della regular season. Ancora tre settimane abbondanti, quindi, per rodare per bene i meccanismi di squadra e farsi trovare pronti allo start.

Le note vicissitudini legate ai ricorsi, contro ricorsi e ripescaggi nelle serie superiori ci stanno abituando negli ultimi anni a posticipi e rallentamenti, non solo della già fissata data d'inizio delle competizioni, ma anche della composizione dei nove gironi di quarta serie. Al Cassino non dovrebbero spettare sorprese sotto il profilo dei raggruppamenti, anche se - puntualmente - ogni anno c'è la suggestione del Girone F (quello abruzzese, molisano e marchigiano) a far capolino.

Tornando a questioni più strettamente legate al rettangolo di gioco, come d'abitudine delle ultime stagioni, il Cassino conferma l'avvicinamento soft agli impegni ufficiali: Monte San Biagio, Colleferro e Anagni (tutte formazioni di Eccellenza) ribadiscono la tendenza a disputare in scioltezza i primi impegni non ufficiali. Ma dopo la pausa ferragostana toccherà alzare i giri del motore ed alle viste dovrebbe esserci l'intersecarsi di una sfida con una pari categoria.

Ancora nuove indicazioni per mister Imperio Carcione sono arrivate dal test di domenica con la formazione calcistica del Città dei Papi: il 4-2 finale a favore dei benedettini ha visto gli ospiti andare avanti con Alonzi in apertura, costringendo i biancazzurri ad inseguire per la prima volta in stagione. A ridosso del 45' Ingretolli riprendeva la sfida; nella ripresa Lucchese (doppietta) ed il giovane Tullio firmavano l'allungo prima che Iacovacci addolcisse il tabellino finale per la squadra dell'Alta Ciociaria. Per la cronaca, a metà ripresa Tortolano sbagliava un rigore.

«Per il duro periodo di allenamenti concluso fino ad ora, mi ritengo soddisfatto di quanto visto finora - è il commento di Carcione alle prime settimane di campo - Siamo arrivati un po' stanchi all'ultima amichevole, la pausa ci farà bene e ci consentirà di ricaricare le batterie. Sto cercando di far breccia nella testa dei calciatori per trasmettere loro le mie idee, stiamo lavorando ed i ragazzi rispondono bene alle sollecitazioni. Ovviamente c'è chi è più avanti e chi meno, ma è assolutamente usuale in questa fase. Contro l'Anagni mi è piaciuto che non ci siamo mai innervositi, siamo andati costantemente alla ricerca delle situazioni che potessero far male alla loro difesa. Il campo piccolo ed il buon pressing operato dai biancorossi inizialmente ci ha fatto perdere qualche riferimento ma ce la siamo cavata bene alla distanza».

Il tecnico di Piedimonte San Germano mischiava le carte rispetto all'ultima amichevole rispedendo in campo Cavaliere nel trio d'attacco insieme ad Ingretolli e Tortolano; Darboe faceva coppia con Mele in mediana mentre gli esterni erano Raucci e Mazzaroppi. Mileto - nelle retrovie - era scortato da Lazazzera e Plini, davanti a Stellato.

Carcione non si tirava indietro su una nostra sollecitazione di mercato: «Un paio di cosette bisogna farle perché il campionato è lungo e difficile - chiude - per stare al vertice occorre qualche integrazione, la società lo sa, e ci stiamo lavorando con molta calma e tranquillità».

Da domani si torna in campo, dunque, per la seconda parte di preparazione, Carcione desidera chiudere con un ringraziamento: «Ci tengo a farlo di cuore a Francesco Iemma ed a tutto lo staff del ristorante pizzeria Acqua Chiara per l'accoglienza e la gentilezza che ci hanno offerto. In particolare a Stefania e Simona: quando dopo tanto lavoro in campo, vai a mangiare e trovi persone con il sorriso diventa tutto più semplice. Grazie davvero».