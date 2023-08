Ad un mese esatto dall'inizio del campionato 2023/24 la locale squadra di calcio, guidata dal mister Alessandro Grossi, è tornata al lavoro per preparare in modo adeguato l'imminente stagione agonistica, che per la compagine roccaseccana prevede la partecipazione al torneo d'Eccellenza.

Il raduno c'è stato presso lo stadio "Lino Battista", dove appunto la formazione locale curerà tutto l'aspetto tecnico-tattico della preparazione. Presenti ai saluti di rito, tutto lo staff dirigenziale, tecnico e circa venticinque calciatori della rosa, in gran parte rinnovata, dalla difesa all'attacco, con elementi di qualità per affrontare l'impegnativa categoria. Sono intervenuti per l'occasione il trio della presidenza, Federico Rossini, Egidio Insardi e Gianni Meta, con il direttore generale Tonino Raponi, il direttore sportivo Totò Mollicone, il Team Manager Marco Graciliani e la segretaria Serena Parisi. Con il mister Grossi, il riconfermato staff, il preparatore atletico Angelo Rea, il preparatore dei portieri Gianni Ceglie, a cui si è aggiunto l'esperto fisioterapista Claudio Giorgio. All'incontro anche gli addetti ai lavori del settore giovanile Gianluca Manzi, Massimo Tanzilli e Maurizio Di Vito.

Riconfermato anche l'addetto alla logistica Pasquale Marsella. Nel suo intervento l'allenatore biancoazzurro si è soffermato sull'ottimo lavoro di squadra svolto nel passato campionato che è valso il secondo posto in classifica alle spalle della corazzata Atletico Pontinia. Un piazzamento che ha visto il Roccasecca ripescato nella categoria superiore, che mister Grossi vuole affrontare con impegno ed entusiasmo nel fermo proposito di conseguire il massimo risultato possibile. Lo stesso tecnico ha ringraziato la dirigenza per il l'ottimo lavoro svolto in fase di allestimento della rosa, fatta di e giocatori di sicuro affidamento, a cui potrebbe aggiungersi nei prossimi giorni qualche altro elemento di spessore. Subito dopo è iniziato il lavoro sul campo, dapprima con il lavoro fisico ed a seguire già l'approccio con il pallone.

Sul fronte mercato da registrare due firme negli ultimi giorni: sono quelle di Stefano Berardi, difensore, classe 1991, che ha nel curriculum varie esperienze in Serie D con Agnonese, Sora ed Isola Liri e che in Eccellenza ha invece vestito le maglie di Cassino, Ausonia, Anagni e Ferentino, e di Matteo D'Agnese: difensore centrale, 23enne cresciuto nelle giovanili dell'Itri, dove ha mostrato grandi qualità approdando in prima squadra, di cui è stato anche capitano nell'ultimo campionato di Eccellenza. Ed è stato annunciato nelle ultime ore ufficializzando l'arrivo del bomber Andrea Carlini. Che un altro elemento di spessore dovesse arrivare nel mercato della locale squadra di calcio si era capito chiaramente nei giorni scorsi, in particolare nel raduno del 3 agosto. Così subito dopo si è concretizzato l'ingaggio dell'attaccante Andrea Carlini, proveniente dal Ceccano, dove nel passato campionato ha messo a segno venti reti. Soddisfatto mister Alessandro Grossi, che ha grande stima del ragazzo, avendolo conosciuto in passato quando giovanissimo militava in Serie D nell'Isola Liri. Ora Andrea Carlini, nuovo calciatore biancoazzurro, è pronto a mettere tutta la sua esperienza e le indiscusse doti tecnico - tattiche al servizio di una squadra che in Eccellenza vuole disputare un campionato importante. Un altro sacrificio dunque da parte del trio dirigenziale Rossini, Insardi, Meta, che hanno messo a disposizione del tecnico di Caira di Cassino un altro giocatore capace di fare la differenza in attacco.