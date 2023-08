Con un 3-1 inflitto ai danni del Monte San Biagio (squadra che milina nella Eccellenza laziale) si chiude il segmento iniziale del ritiro pre campionato per il Cassino. Primi schemi, primi chilometri in campo per la truppa agli ordini di mister Imperio Carcione che commenta così le fatiche iniziali dell'annata: «Siamo abbastanza soddisfatti del lavoro portato avanti in questo primo step - dichiara il trainer benedettino - si vede un atteggiamento positivo che rappresenta ciò che ci interessa più di ogni altra cosa. I nuovi acquisti si stanno amalgamando molto bene col gruppo preesistente e questo lascia ben sperare al fine di creare uno spogliatoio forte e coeso. Si sta creando una mentalità omogenea, il che ritengo essere molto importante».

Con riferimento alla partita, il match - come accennato - si è concluso col punteggio di 3-1 ed è stato risolto già nel primo tempo grazie al doppio Ingretolli intermezzato da Mazzaroppi; nella ripresa il Monte San Biagio metteva a segno il gol della bandiera. Buona la prestazione di Lucchese e soci che malgrado le gambe ancora poco fluide sembra stiano lavorando nella giusta direzione per metabolizzare il calcio di Carcione: «Sono veramente soddisfatto perché per essere al 5 agosto ho visto tante cose buone eseguite dai miei ragazzi che si sono divertiti e si sono ritrovati. Ciò mi fa ben sperare. Dopo 10 minuti di studio abbiamo capito dove colpire il Monte che comunque è una squadra molto organizzata. È normale che si debba continuare a migliorare senza abbassare la guardia. Nel secondo tempo abbiamo fatto più fatica, ho operato molti cambi».

Il mercato sembra vivere una fase di stanca con il club di via Appia sempre attento a monitorare occasioni per rinforzarsi. Il mister biancazzurro si dice contento di quanto realizzato fino ad ora, ma auspica ancora un colpo: «Abbiamo preso due-tre under importanti, oltre agli over, vediamo se riusciamo a mettere la ciliegina sulla torta, potrebbe servire un altro rinforzo per competere per il campionato importante che tutti noi vorremmo». A proposito di arrivi il Cassino nei giorni scorsi ha annunciato Israel Soleil (classe 2004) promettente terzino destro di nazionalità francese: si candida a diventare il nuovo stantuffo di fascia: 181 centimetri ed un fisico prestante, si parla un gran bene di questo ragazzo che si è formato nelle giovanili del Torcy, club che annoverava tra le sue fila un allora tredicenne Paul Pogba, prima di maturare esperienze tra le casacche di Altamura e Matera.