Un sorano doc nell'attacco del Sora. Il club bianconero ha annunciato l'arrivo dell'esterno d'attacco Nicolò Cancelli, classe 2000, proveniente dal Notaresco (Serie D). Per il giovane, cresciuto nel vivaio del Frosinone, diversi campionati di Serie D alle spalle con la maglia del Notaresco (65 presenze e 5 gol) oltre ad una parentesi in Eccellenza con l'Avezzano. Cancelli si sta allenando con i nuovi compagni già da qualche giorno ed è a disposizione di mister Stefano Campolo.

Allo stesso tempo, la società comunica «che le strade di Mateus Cristaldi e del Sora 1907 si separano consensualmente... Il Sora Calcio 1907 augura a Cristaldi le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera». La società è già al lavoro per mettere a disposizione del tecnico Stefano Campolo un nuovo profilo che possa integrarsi al meglio nel gruppo squadra attuale.

Nei giorni scorsi era stato annunciato anche Francesco Fortunato, mezzala mancina classe 2005 proveniente dalla Primavera della Turris.

Va avanti anche la campagna abbonamenti. È già possibile sottoscrivere l'abbonamento online . La segreteria, per il momento, sarà aperta giovedì 10 agosto e sabato 12 agosto dalle ore 09.30 alle ore 12.30 per sottoscrivere gli abbonamenti.

Nei prossimi giorni la società comunicherà ulteriori orari e la possibilità di aprire un nuovo centro autorizzato per la vendita di abbonamenti e biglietti per le gare casalinghe.

L'abbonamento - ricorda la società - dà diritto all'ingresso per 15 gare casalinghe di campionato (due giornate saranno riservate alle giornate bianconere) ed a tutte le gare interne di Coppa Italia.