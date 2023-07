Comincerà domani lunedì 24 luglio la stagione sportiva 2023/2024 del Sora Calcio targato mister Stefano Campolo che affronterà da matricola il campionato di Serie D. Ritrovo alle ore 14.30 presso lo stadio "Claudio Tomei" e primo allenamento alle ore 16.00 presso il "Comunale" di Broccostella dove si svolgerà la prima settimana di preparazione visti i lavori di rifacimento dello stadio "Tomei". A tal proposito la società bianconera ringrazia il sindaco di Broccostella dottor Urbano e l'Amministrazione comunale tutta per la grande disponibilità mostrata. Gli ultimi due giocatori annunciati nelle scorse ore dal club bianconero sono Filippo Orsi e di Andrea Monaco. Orsi, mezzala mancina classe 2004, è cresciuto nel settore giovanile del Parma e si è trasferito in seguito alla Reggiana con cui nella scorsa stagione ha esordito in Serie C. Da gennaio al Real Calepina (Serie D girone B) con la quale ha collezionato 12 presenze. Monaco è un esterno destro classe 2002 con trascorsi nei settori giovanili di Foggia, Fermana e Pescara (con cui vinse il campionato Primavera) e negli ultimi anni in "D" con le maglie di Foligno, Pistoiese ed Avezzano.

Questo l'elenco dei convocati bianconeri con la sola eccezione di Matias Cristaldi che si aggregherà al gruppo lunedì 31 luglio su permesso della società per motivi familiari:

PORTIERI: Spagnulo, Fiacco, D'urso.

DIFENSORI: Marsinano, Ruggiero, Monaco, Mastrantoni, Veron, Gemini, Tomasco.

CENTROCAMPISTI: Omohonria, Mascella, Orsi, Di Prisco, Di Gilio, Paolucci, Casali, Celentano.



ATTACCANTI: Giordano, Belloisi, Sidibe, Jirillo, Cristaldi, Bonafede.