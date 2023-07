Con il comunicato numero uno, il Comitato Regionale apre ufficialmente il cantiere dei prossimi campionati dilettantistici laziali. Dall'Eccellenza alla Seconda Categoria, sono stati resi noti il numero di gironi e squadre e i rispettivi organici. L'Eccellenza sarà articolata in due gironi da 18 squadre ciascuno; la Promozione in 5 gironi da 16 squadre; la Prima Categoria in gironi da 16 squadre e la Seconda in gironi da 14 squadre. Acquisiranno il diritto a salire in Serie D le prime due squadre dell'Eccellenza, mentre le retrocessioni saranno quattro per girone, ovvero ultima e penultima e le perdenti dei playout a quattro. In Promozione, sale di categoria la prima di ogni girone mentre le retrocesse saranno cinque (scenderanno le società classificate al 15° e 16° posto e ulteriori tre società perdenti le gare di play-out tra la 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª classificata». Dalla Prima sale la meglio classificata di ogni raggruppamento e ne scendono due (la sedicesima e la perdente del playout). Dalla Seconda sale la migliore classificata di ogni gruppo, ne scendono due (senza playout). Il campionato di Terza Categoria è organizzato dal Comitato Regionale Lazio, che ne demanda lo svolgimento alle proprie Delegazioni provinciali, sulla base di uno o più gironi.

L'Eccellenza femminile sarà articolata su uno o più gironi in relazione alle squadre iscritte. Possono richiedere l'iscrizione le società che hanno preso parte al campionato 2022/2023; le società di nuova affiliazione;le società affiliate che intendono ampliare la propria attività.

Con il comunicato numero due inoltre il Comitato Regionale ha reso noti gli organici: per quanto riguarda l'Eccellenza, due sono ad oggi le squadre ciociare partecipanti e sono il Città di Anagni e il Ferentino. In Promozione troviamo al momento: Anitrella, Arce, Ceccano, Città Monte San Giovanni Campano, Tecchiena, Real Cassino, Roccasecca, Guarcino, Paliano, Sterparo. A queste si aggiungerà la vincente della Prima Categoria, il Colli.

In Prima troviamo dieci compagini (più la promossa dalla Seconda: Vallemaio e le retrocesse dalla Promozione, Morolo e Torrice). E sono: Castro, Accademia Frosinone, Arnara, Boville, Ceprano, Giuliano di Roma, Lirinia, San Giorgio, Posta Fibreno, Terra di Cicerone. Le ciociare della Seconda saranno Vis Sora, Vis Alatri, Trevi, Sporting Cassino, Sanvittorese, Pontecorvo, Vallecorsa, Omnia Ceccano, Nuova Sant'Angelo, Nuova Paliano, Monte San Giovanni, Atletico Supino, Atletico Veroli, Città di Fiuggi, Esperia, Folgore Amaseno, Fumone (più le retrocesse Pantanello e Sgurgola).

Con il comunicato numero tre, vengono infine ufficializzate le graduatore di ammissione in caso di vacanza di posti. Possono sperare nel ripescaggio in Eccellenza la ben posizionata Roccasecca (terza) e in Promozione il Castro dei Volsci (anch'essa in terza posizione).

Quasi certa di approdare in Prima l'Esperia e in Seconda sembrano destinate a salire Cervaro, Coreno, Pontecorvo e Fortitudo Fontana Liri.