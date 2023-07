L'attaccante Emiliano Tortolano ('90) ed il centrocampista Francesco Mele ('98) si vestono di biancazzurro. Sono loro i primi due colpi del Cassino, formato stagione 2023-24. Entrambi rappresentano delle certezze in Serie D, infatti si tratta di due profili di categoria che innescano le premesse di una squadra accattivante, sebbene ancora tutta da scoprire.

In particolare Tortolano è un calciatore di fascia alta, per quanto già dimostrato in carriera, anche nei professionisti. Esterno o fantasista, il classe 1990 è il tipico calciatore esperto, tecnico, di estro, gamba e potenza che può far compiere il salto di qualità ad una squadra. Ha affrontato svariate volte il Cassino, le più recenti delle quali sono state quelle con le maglie di Latina e SFF Atletico. Tortolano, romano di nascita, 1,70 metri di altezza per circa 67 chili di peso, si presenta sotto l'abbazia benedettina con un curriculum lungo così: 8 anni di professionismo (dal 2009 al 2017) tra Colligiana, Latina, Cosenza, Sorrento, Pergocrema, Catanzaro, Aprilia, Melfi e Sambenedettese per un totale di circa 180 presenze e 32 marcature. Una volta sceso in Serie D si è speso tra le casacche di Atletico, Ostiamare, ancora Latina, CynthiAlbalonga, Rieti e Trastevere, formazione dalla quale giunge, e dove è andato a segno 8 volte fornendo altrettanti assist.

Il bottino totale nella Quarta Serie per il neo-attaccante benedettino è di 43 reti siglate in circa 150 presenze. «Sono orgoglioso di essere al Cassino - sono le prime parole di Tortolano in salsa biancazzurra - sento tante emozioni, sono convinto che mi troverò bene qui. Ho 33 anni, ma voglio dimostrare di aver ancora tanto da dire sul campo. Mi auguro di disputare un ottimo campionato insieme al mister ed ai compagni. Cassino è una piazza importante, i tifosi meritano tanto, meritano rispetto in primis da noi. Faremo di tutto per portare a casa più punti possibile. Ingretolli? Lo conosco, è un giocatore ed un ragazzo fantastico, spero di esprimermi al meglio con lui».

Mele, invece, sarà il nuovo "ragioniere" della mediana: nativo di Pescara, 180 centimetri per 68 chili circa di peso, è cresciuto nel vivaio del Delfino annoverando un'esperienza anche in quel di Torino. Di lui si dice che abbia lucidità, piede delicato ed una buona visione di gioco. Ha speso la sua carriera esclusivamente in Serie D mettendo assieme già la bellezza di circa 150 presenze (e 6 reti): per lui a curriculum ci sono Francavilla, Notaresco, Vastogirardi, Chieti e Gladiator (quest'ultima, formazione dalla quale proviene). Anche il centrocampista abruzzese ha affrontato il Cassino nella scorsa stagione, quando con la squadra di Santa Maria Capua Vetere espugnò il "Salveti" passando il turno preliminare di Coppa Italia ai rigori (1-1 il risultato nei tempi regolamentari) nel primo impegno ufficiale della stagione 2022-23. «Sono contento di essere arrivato a Cassino - esordisce Mele - speriamo di disputare un buon campionato. Avevo altre offerte ma ho conosciuto il mister ed alla fine non ho avuto dubbi ad accettare questa proposta. Mi è capitato di lottare per il vertice della classifica ad esempio col Notaresco quando fummo sfortunati rispetto a come partimmo (fu l'anno in cui il Covid troncò la "D" ad inizio marzo, cristallizzando la classifica; in quella fattispecie il San Nicolò Notaresco iniziò la stagione in maniera bruciante ma si fece rimontare cammin facendo dal Matelica che alla 26esima giornata sorpassò proprio gli abruzzesi: aggiudicandosi il campionato chiusosi anticipatamente per la pandemia, ndc). Speriamo di fare bene per questa nuova avventura», chiude il suo commento il nuovo mediano cassinate.

Naturalmente il mercato benedettino è solo all'inizio ma cresce l'attesa tra i tifosi per i prossimi annunci: già da oggi potrebbero continuare le ufficialità che solitamente hanno cadenza giornaliera in questa fase. Potrebbe toccare ai rinforzi di difesa, adesso: sempre più insistenti, infatti, sono le voci che indicano i difensori centrali Francesco Mileto ('95) (ex Palmese) e Alessio Lazazzera ('96) (ex Montespaccato) come seri candidati a sigillare la retroguardia biancazzurra per vie centrali.