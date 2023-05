Il campionato di Eccellenza va in archivio con il Sora campione incontrastato! La compagine bianconera del presidente Giovanni Palma, in 34 gare disputate ha ottenuto 30 vittorie e 4 sconfitte, senza alcun pareggio, per un totale di 90 punti.

Eguagliato il record assoluto in un campionato di Eccellenza della Lupa Frascati che resisteva dalla stagione 2013-2014. Inoltre, con 101 gol realizzati ha stabilito il record assoluto dei gol messi a segno nel massimo campionato regionale. Senza dimenticare il record nazionale delle vittorie consecutive 26, difficile da battere in futuro. È stata la vittoria della società, del gruppo calciatori, dei tifosi e di mister Alessio Ciardi, tecnico in grado di rendere granitico un parco giocatori di assoluto valore. La rosa che ripartirà dalla Serie D, di per sé valida, andrà integrata con elementi di categoria superiore per vivere un'altra annata da protagonisti. Nella sfida giocata e vinta (6-1) con l'Insieme Formia sugli scudi il fantasista Pagliaroli autore di una tripletta e della dichiarazione d'amore, con richiesta di matrimonio, alla fidanzata Erica, al termine della gara sul rettangolo di gioco del "Tomei".

Alle spalle del Sora, il Certosa chiude al secondo posto, a – 24 dai bianco-neri, ed accede ai play off per l'approdo in serie D. Con la post season ormai al sicuro, la seconda della classe è scesa in campo a Ferentino chiudendo la sfida sul tre a tre; tripletta di Accrachi per il Ferentino di mister Antonio Pecoraro. Pirotecnico due a due tra Terracina e Colleferro con doppietta di Fioretti per i pontini; Oduamadi e Otero-Casas per gli ospiti rosso-neri. Il Gaeta cala il poker (4-2) al cospetto della Tor Sapienza e chiude il torneo in quarta posizione. Villalba di misura (2-1) sul Monte San Biagio in una sfida che aveva ben poco da dire alla classifica. L'Anagni ferma sul pari (2-2) la Vigor Perconti che retrocede in Promozione. Per gli anagnini di mister Salvatore Cangiano in gol La Terra e D'Arpino; Compagnucci e Placidi per i capitolini. L'Itri supera la Luiss per due reti ad una e si giocherà la salvezza nello spareggio play out con l'Audace. La stessa Audace sarà costretta alla post season per evitare la retrocessione nella categoria inferiore dopo il tonfo (1-3) casalingo con il Vicovaro che di contro centra un'incredibile salvezza dopo una rimonta da applausi. Inutile vittoria (5-2) per l'Atletico Torrenova al cospetto della già retrocessa Fonte Meravigliosa. Con il campionato andato in archivio, le uniche squadre che continueranno a giocare saranno il Certosa (play off), l'Audace (play out) e l'Itri (play out). Audace – Itri si giocherà in casa dei capitolini che avranno a disposizione due risultati su tre per salvarsi. In caso di parità al novantesimo, si giocheranno i tempi supplementari e qualora dovesse persistere la parità sarebbe l'Audace a mantenere la categoria tenendo conto del posizionamento in campionato.



Ultimo atto del campionato di Promozione con l'Atletico Pontinia, Girone E, promosso in Eccellenza da alcune settimane. Nel match di domenica scorsa tre a zero al Real Cassino. Il Roccasecca T.S.T. di mister Sandro Grossi, già certo del secondo posto, ha ottenuto la sesta vittoria consecutiva imponendosi per due reti ad una in casa del Cos Latina con gol di Christian Grossi e Gigli. Ha chiuso al terzo posto l'Arce del presidente Alessandro Marrocco che ha liquidato (2-0) con la doppietta di Marciano il Lenola. Quarto posto per l'Anitrella di mister Marco Cione che ha travolto (1-4) in trasferta il Montenero, grazie alle reti messe a segno da Giglio, Cataldi e Iacob (doppietta). Alle spalle dell'Anitrella si sono posizionati i cugini del Città Monte San Giovanni Campano di mister Angelo Bottoni, impostisi per tre reti a due a Guarcino; gol di Settanni e Pazienza per i padroni di casa, tripletta per De Carolis in casa Monte. Il successo del Tecchiena (0-2) in casa del già retrocesso Torrice è ininfluente ai fini della classifica. Il San Giovanni Incarico si è imposto (2-1) sul Ceccano e si giocherà la permanenza nel campionato di Promozione con lo Sterparo che ha pareggiato (2-2) a Morolo. Il play out si giocherà in casa del San Giovanni Incarico ed in caso di parità verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità il San Giovanni Incarico sarà salvo in virtù della migliore posizione in classifica della regular season.