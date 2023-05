I play off non arrivano ma la stagione del Cassino ha sicuramente il segno positivo. Si chiude al settimo posto in graduatoria finale, a tre punti dalla linea da quello che poi nella seconda parte di stagione (a salvezza praticamente acquisita) era diventato l'obiettivo dichiarato. La vittoria in quel di Frascati contro la Lupa avrebbe potuto assicurare ai ragazzi di mister Imperio Carcione la possibilità di accedere alla post season nobile: purtroppo per i biancazzurri in questa ultima giornata thriller a festeggiare è stata la formazione capitolina che si è imposta per 3-1 mettendo la freccia nella ripresa.

«Ho solo un piccolo rammarico per questa ultima gara - svela il tecnico benedettino a poche ore dal kappaò - ovvero quello di aver avuto le scelte forzate dettate dagli under, proprio in extremis. Infatti nella rifinitura di sabato ho dovuto fare a meno di Cocorocchio e Campisi, dovendo cambiare in corsa tutto ciò che si era preparato in settimana. Peccato. A fine partita ho visto qualche lacrima nello spogliatoio ed è lì che sono intervenuto chiudendo la porta e chiedendo a tutti di alzare la testa. Ho riconosciuto ai miei ragazzi di aver combattuto fino all'ultimo minuto in un campionato difficilissimo. Sono davvero orgoglioso, peccato non aver messo una ciliegina sulla torta. In ogni caso ci prendiamo questo settimo posto a testa altissima, i ragazzi hanno disputato una stagione straordinaria. Non abbiamo mai subito gli avversari se non in una-due partite. Il passo in avanti c'è stato, se ci siamo andati a giocare i play off all'ultima giornata, significa che il campionato è stato tantissima roba».

A questo punto Carcione già comincia a guardare al futuro (il tecnico originario di Piedimonte San Germano già ha in tasca un accordo per la prossima stagione): «Dobbiamo ripartire da questo gruppo - sottolinea - Ci siamo costruiti quest'anno, ci sono gioventù e valori importanti. Naturalmente c'è da capire anche le volontà dei singoli ragazzi. Vedo giocatori cresciuti che adesso sono diventati uomini. Li ringrazio così come ringrazio la società per i sacrifici fatti. Vacanze? Beh, in realtà non stacco mai, però ci godiamo la meritata cena di squadra di fine anno. Poi inizieremo subito a programmare il futuro per il Cassino che verrà».