Un Sora a dir poco sfortunato scivola dinanzi ai propri sostenitori al cospetto del Colleferro. Decide la sfida la rete segnata da Moriconi in apertura. Per i bianco-neri di mister Alessio Ciardi tante le occasioni create e non concretizzate in una giornata nera! Su tutte ricordiamo il penalty fallito da Costantini. Nelle due giornate che ci separano dal termine della stagione, il team bianco-nero dovrà conquistare quantomeno 4 punti per battere il record di punti conquistati dalla Lupa Frascati nel campionato di Eccellenza 2013-2014.

Con la vittoria di Sora, il Colleferro tiene accesa la speranza di poter conquistare il secondo posto, valido per l'accesso ai play off, anche se 5 punti da recuperare in due giornate rappresentano un'impresa. Il Certosa, secondo in classifica, blinda la sua posizione imponendosi per 2-0 a Itri (Tursi e Ciriachi). Il Gaeta scivola (1-0) in casa del Villalba e vede a rischio anche il quarto posto finale dopo una stagione vissuta per lunghi tratti da seconda in classifica. Lo scoppiettante derby tra il Ferentino di mister Pecoraro ed il Città di Anagni di mister Cangiano se lo aggiudica la formazione ospite per 3-2. Emozioni a non finire al Comunale di Ferentino con i tifosi presenti in tribuna che si sono divertiti non poco. In gol per i gigliati Del Signore e Mazzesi; La Terra, D'Arpino e Vita per i bianco-rossi anagnini. Con questo successo lo stesso Anagni supera in classifica il Ferentino attestandosi in sesta posizione. Per la Luiss di mister Gottardi pesante successo (0-2 con gol di D'Elia e Rekik) con l'Insieme Formia ed incubo play out cancellato definitivamente. Ai formiani serviranno un paio di punti per brindare aritmeticamente alla permanenza nel massimo campionato regionale. Monte San Biagio travolto per tre reti a zero in casa della Vigor Perconti e capitolini che blindano o quasi la post season a discapito dell'Atletico Torrenova (1-1 con il quotato Vicovaro).

Fondamentale il successo (2-0) dell'Audace sul Tor Sapienza in quanto male che vada affronterebbe lo spareggio play out in casa. Il Terracina del presidente Baioni supera (3-1) il Fonte Meravigliosa, ultima della classe, grazie ai gol messi a segno da Fioretti (doppietta) e Lleshi e sale in settima posizione. Nel prossimo turno, in programma domenica 30 aprile, la capolista Sora farà visita alla Luiss e proverà a riprendere la propria corsa negli ultimi 180' della stagione. Il Certosa, in casa con il Terracina, dovrà vincere per garantirsi la certezza matematica del secondo posto. Colleferro – Itri è una gara fondamentale per le due formazioni anche se per entrambe le squadre sarà complicato migliorare l'attuale piazzamento in classifica. Il Città di Anagni proverà a migliorare la posizione in classifica nella sfida casalinga con l'Atletico Torrenova.

Per il Ferentino visita al fanalino di cosa Fonte Meravigliosa, retrocessa matematicamente nella categoria inferiore. L'Insieme Formia non potrà sbagliare il match interno con il Gaeta se vorrà garantirsi la certezza aritmetica della permanenza nel campionato di Eccellenza evitando di giocarsi tale traguardo negli ultimi novanta minuti di gioco.

Vicovaro – Vigor Perconti vale molto più dei tre punti in palio in quanto se i padroni di casa dovessero vincere sarebbero quasi salvi mentre gli ospiti vedrebbero ad un passo lo spettro della retrocessione. Monte San Biagio – Audace è una sfida di vitale importanza per la formazione ospite impelagata in zona play out. Chiude il quadro Tor Sapienza – Villalba. Nell'ambito del campionato di Promozione, girone E, alla capolista Atletico Pontinia manca un solo punto per festeggiare il salto in Eccellenza. Nel testacoda giocato domenica la compagine di De Filippis ha travolto il Morolo 4-0: gol di Aquilani (2), Gesmundo e Matteo. Alle spalle dei pontini, il Roccasecca ha blindato il secondo posto dopo il successo (1-3) ottenuto sul Città Monte San Giovanni Campano; le reti ospiti portano la firma di Gigli (2) e Fiorini mentre per i giallo-azzurri in gol De Carolis. L'Arce di mister Minieri cala il poker (0-4) a domicilio dello Sterparo, sempre più in difficoltà in zona play out. In gol per i giallo-azzurri Persichilli (doppietta), Marciano e Carnevale. Per l'Anitrella prezioso successo casalingo (2-0 con gol di Francazi e Giglio) con il San Giovanni Incarico; per i ragazzi di De Maria un ko pesante in chiave salvezza. Tris del Ceccano di mister Mirko Carlini nel match casalingo con il Nuovo Cos Latina; in gol Andrea Carlini (doppietta) e Pompili. Il Torrice, battuto dal Montenero (1-0), è virtualmente retrocesso in Prima Categoria; soltanto l'aritmetica tiene ancora in corsa i torriciani. In Tecchiena – Virtus Guarcino un pareggio (0-0) prezioso per entrambe e salvezza ad un passo. Il Real Cassino di mister Gianni Fargnoli travolge (3-0) il Città di Lenola grazie ai gol messi a segno da Marzocchella (doppietta) e Mallozzi. Nel prossimo turno il Pontinia farà visita al San Giovanni Incarico mentre il Roccasecca si recherà a Lenola; interessante il derby tra Arce e Monte mentre l'Anitrella farà visita al Torrice. Tecchiena a Morolo e Sterparo in casa del Cos alla ricerca di punti salvezza. Guarcino, salvo, riceverà la visita del Ceccano.