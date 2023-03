Il Cassino c'è. La vittoria ai danni dell'Aprilia conferma i benedettini pienamente coinvolti nella corsa play off. A sei partite dal termine della stagione ogni discorso è più aperto che mai nel Girone G: da quello della promozione con la Casertana tornata ufficialmente a pretendere il salto di categoria assieme alle balbettanti Sorrento e Paganese; a quello dei play off dove Cassino, Palmese e Lupa Frascati - ad oggi - sono stipate in un punto e si contendono due piazzamenti per la post season; a quello della salvezza, dove la lotta è incredibilmente accesa: in due punti si raccolgono le formazioni comprese tra la 12esima alla 18esima posizione.

La riproduzione plastica di un girone combattuto e livellato forse come non mai, è data dal fatto che tra le prime della classe (Sorrento e Paganese a 55 punti) e le ultime (Ilva, Aprilia, Tivoli e Pomezia, tutte a pari merito a quota 29) s'intermezzino solamente 26 punti.

In questo quadretto la vittoria maturata contro l'Aprilia assume un valore specifico significativo per il Cassino a livello di classifica. Molto buono il primo tempo degli uomini di Imperio Carcione soprattutto quando si sono piazzati a tre in mediana: la botta rimediata da Orlando privava il tecnico benedettino di un altro prezioso elemento che si aggiungeva alle defezioni di Gallo (problemi ad una caviglia), Cocorocchio (guai ad una mano) e Raucci (distorsione al ginocchio). A quel punto il 3-4-3 di partenza si trasformava in 3-5-2 con Cavaliere in regia scortato da Tribelli e Darboe incontristi. Da quel momento i cassinati iniziavano il meglio della propria esibizione potendo vantare la superiorità numerica nella zona nevragica del campo rispetto ai dirimpettai Innocenti e Grossi che venivano presi nel mezzo. Lo stesso Cavaliere evidenziava spiccate doti anche come impostatore di gioco dimostrandosi a proprio agio (pure) in questa veste.

Nel primo tempo il Cassino faceva preferire nettamente, infatti non è un caso se le occasioni migliori maturavano in questa frazione. Su tutte, oltre al rigore trasformato da Ingretolli, c'è stato il legno colpito dallo stesso attaccante romano che ancora grida vendetta. I secondi quarantacinque minuti, invece, erano più battagliati e meno godibili. L'Aprilia tentava di scuotersi ma mancava la qualità negli ultimi sedici metri dove il Cassino rischiava più niente che poco. Ad ergere l'efficace barricata difensiva contribuiva il più giovane della compagnia, Gioele Plini - classe 2005 - alla prima apparizione da titolare nella quale si comportava da veterano facendo bella mostra di personalità, concentrazione, tempismo e nessun timore reverenziale. Il Cassino rischiava, però, di vanificare la vittoria a tempo scaduto quando si faceva sorprendere addirittura in contropiede, permettendo a Bernardini di presentarsi davanti a Campisi che nell'occasione si superava. Sarebbe stata una beffa atroce. Con questi tre punti il Cassino rilancia le proprie ambizioni potendo andare alla pausa di campionato, prevista nel prossimo weekend, in piena tranquillità. Nel rush finale i biancazzurri saranno attesi da trasferte a dir poco impegnative: il 2 aprile si andrà ospiti della Paganese e due settimane dopo si renderà visita al Sorrento, vestendo i panni quasi degli arbitri nella lotta promozione. Ma soprattutto spicca la trasferta dell'ultima giornata in casa della Lupa Frascati: potrebbe essere uno spareggio play off se permanesse quest'equilibrio. In casa, invece, sono attese - nell'ordine - Nola, Costa Orientale Sarda e Monterotondo. Sarà un finale di stagione tutto da vivere.